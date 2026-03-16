ضم مكتبة الطفل بشرم الشيخ للمنظومة العامة بمصر .. تفاصيل

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أهمية الدور الذي تقوم به المكتبات العامة في نشر الوعي الثقافي والمعرفي بين الشباب والنشء، مشيرًا إلى أن الثقافة تمثل أحد أهم أدوات بناء الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية، بما يسهم في حماية الأجيال الجديدة من الأفكار المتطرفة وترسيخ قيم المعرفة والتنوير.

جاء ذلك خلال استقباله السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر علام رئيس مدينة شرم الشيخ.

وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول بحث سبل تطوير مكتبة الطفل بمدينة شرم الشيخ والعمل على ضمها إلى منظومة مكتبات مصر العامة، بعد سنوات من التوقف، بما يحقق الاستفادة القصوى منها وتحويلها إلى منارة ثقافية تخدم أبناء المدينة وزوارها، وتسهم في نشر ثقافة القراءة والمعرفة بين مختلف الفئات العمرية.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة جنوب سيناء تحرص على دعم كل المبادرات الثقافية التي تستهدف تنمية الوعي لدى المواطنين، مؤكدًا استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة لتطوير البنية الثقافية بالمحافظة والتوسع في إنشاء المكتبات العامة، بما يعزز دور الثقافة في التنمية وبناء مجتمع واعٍ ومثقف