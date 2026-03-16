نشوى الشريف تكشف مستجدات مراجعة قانون فصل متعاطي المخدرات داخل البرلمان | خاص

قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إنه في إطار متابعة تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021، تم عقد اجتماع مهم بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون، وذلك لمراجعة الأثر التطبيقي له على أرض الواقع والوقوف على ما أفرزه التطبيق من نتائج وتحديات.

وأوضحت الشريف في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه خلال الاجتماع تم عرض عدد من الحالات بالأسماء ممن سبق فصلهم من العمل، حيث جرى الوقوف بدقة على أسباب الفصل في كل حالة، مشيرة إلى أن اللجنة قررت الاستمرار في فحص المزيد من الحالات بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الاجتماعات المقبلة، بما يضمن مراجعة كل ملف بعناية ومسؤولية.

وأضافت أن الاجتماع ناقش أيضًا عددًا من النقاط المرتبطة بتطبيق القانون، سواء ما يتعلق بالصياغة التشريعية لبعض مواده أو ما ظهر في التطبيق العملي من تحديات تحتاج إلى مراجعة أو ضبط، مؤكدة أهمية التنسيق الكامل بين اللجنة والجهات القائمة على تنفيذ القانون لمعالجة أي إشكاليات قد تظهر أثناء التطبيق.

وأكدت النائبة نشوى الشريف استمرار فتح ملف الحالات التي سبق إجراء التحاليل لها، وبحث آليات مراجعتها والتعامل معها في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون، موضحة أن الهدف من هذه الاجتماعات ليس مجرد النقاش، بل الوصول إلى فهم كامل لكل ما يرتبط بتطبيق القانون ومعالجة أي معوقات قد تعترض تنفيذه.

وشددت الشريف على أن هذا الملف لا يتعلق فقط بمستقبل وظيفي للعاملين، بل يرتبط أيضًا بمستقبل أسر كاملة، وهو ما يفرض التعامل معه بأقصى درجات المسؤولية والدقة، بما يضمن تطبيقًا عادلًا ومتوازنًا للقانون يحقق الانضباط داخل مؤسسات الدولة ويحفظ حقوق الجميع.