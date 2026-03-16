احتفالية كبرى بليلة القدر في ساحة الشيخ الطيب بالقرنة.. صور





شهدت ساحة الشيخ الطيب بمنطقة القرنة غرب الأقصر، مساء اليوم الاثنين، احتفالية دينية كبرى بمناسبة ليلة القدر، وسط أجواء روحانية مميزة ومشاركة واسعة من القيادات الدينية والتنفيذية وأهالي المنطقة، وذلك في مسجد ساحة الشيخ الطيب بالقرنة.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية فضيلة الشيخ محمد محمد أحمد الطيب رائد ساحة الطيبيين، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبرعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبناء على تعليمات الدكتور السيد حسين عبدالباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

كما أقيمت الاحتفالية بتوجيهات فضيلة الشيخ علي صديق أمير مدير مديرية أوقاف الأقصر، وبرعاية فضيلة الشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية ومسؤول الدعوة الإلكترونية والقائم بأعمال مدير المديرية، وفضيلة الشيخ سيد محمود جاد الرب مدير الدعوة بالمديرية.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشخصيات العامة، من بينهم فضيلة الشيخ أحمد محمد محمد أحمد الطيب نائب رائد ساحة الشيخ الطيب بالقرنة، والمهندس محمود أحمد محمد أحمد الطيب، وفضيلة الشيخ مصطفى محمد محمد أحمد الطيب، وفضيلة الشيخ الطيب محمد محمد أحمد الطيب، والمهندس أسامة محمد محمد أحمد الطيب، وفضيلة الشيخ محمود محمد محمد أحمد الطيب، إلى جانب الدكتور أحمد حسن أبو الحسن رئيس مركز ومدينة القرنة، وفضيلة الشيخ سعيد النوبي عوض حسان إمام وخطيب المسجد.

وأمّ المصلين في صلاة العشاء والتراويح بهذه الليلة المباركة فضيلة الشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير مديرية أوقاف الأقصر، حيث شهدت الصلاة حضورًا كبيرًا من المصلين ورواد الساحة.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتقديم الابتهالات والمدائح النبوية بصوت فضيلة الشيخ حسين محمد حسين إبراهيم إمام وخطيب بمديرية أوقاف الأقصر، وسط أجواء إيمانية وروحانية، وتفاعل كبير من الحضور ومحبي ساحة الشيخ الطيب بالقرنة، الذين حرصوا على المشاركة في هذه الليلة المباركة.