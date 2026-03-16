تطور مفاجئ.. الحرب ضد إيران تهدد زيارة ترامب إلى الصين

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية تأجيل زيارته إلى الصين هذا الشهر للقاء شي جين بينج لمدة شهر تقريبًا.

وقال ترامب "نحن نتحدث مع الصين. كنت أتمنى ذلك، ولكن بسبب الحرب، أرغب في التواجد هنا"، بحسب ما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضافت "طلبنا تأجيل الزيارة لمدة شهر تقريبًا، وأتطلع إلى لقائه. الحرب دائرة. أعتقد أنه من المهم أن أكون هنا. لذا، قد نؤجل الزيارة قليلًا، لا كثيرًا".

وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، للصحفيين في وقت سابق بأن الزيارة قد تُؤجل، كما شكك وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في الزيارة، لكنه أصر على أن ذلك ليس للضغط على بكين للمساعدة في فتح مضيق هرمز.

في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز يوم الأحد، قال ترامب: "أعتقد أن على الصين أن تساعد أيضاً [في إعادة فتح مضيق هرمز] لأن الصين تحصل على 90% من نفطها من هذا المضيق".