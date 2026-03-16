ترامب: قادر على إنهاء الحرب مع إيران هذا الأسبوع.. لكنني لن أتوقف

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قادر على إنهاء الحرب مع إيران هذا الأسبوع، لكنه لا يعتقد أنه سيفعل.

وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه إنهاء الحرب هذا الأسبوع في ضوء قائمة الإنجازات الطويلة التي يدّعي أن الولايات المتحدة حققتها ضد إيران، أجاب ترامب: "نعم".

وعندما أُلحّ عليه بالسؤال عما إذا كان سيفعل ذلك فعلاً، أجاب ترامب: "لا أعتقد ذلك".

ويقول ترامب: "ستُنهى الحرب قريباً. سنعيش في عالم أكثر أماناً".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار إلى أن استمرار الحرب سيساعد في ضمان عدم توريث مشكلة إيران للرئيس القادم.

وأوضح الرئيس ترامب أن الحرب الحالية مع إيران كانت ضرورية لمنعها من الحصول على سلاح نووي.

ويقول ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "إذا كنتم تعتقدون أن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحًا نوويًا، فلا ينبغي لها ذلك، فعليكم أن تُعجبوا تمامًا بما فعلتُه".

ويزعم أن إيران كانت ستستخدم سلاحًا نوويًا ضد إسرائيل أولًا، ثم ضد بقية دول الشرق الأوسط، لولا قصفه للمواقع النووية الإيرانية العام الماضي.