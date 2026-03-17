إيهاب الطماوي: الدبلوماسية المصرية تؤدي رسالتها الوطنية بكفاءة تعكس ريادة مصر إقليميًا ودوليًا

هنأ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إيهاب الطماوي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإلى جميع نساء ورجال الدبلوماسية المصرية؛ بمناسبة عيد الدبلوماسية المصرية، مثمنًا ما يبذلونه من جهود مخلصة في خدمة مصالح الدولة المصرية وتعزيز حضورها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأداء رسالتها الوطنية بكفاءة واقتدار.

وأشاد الطماوي - في تصريح اليوم الاثنين - بالأداء الدبلوماسي لوزير الخارجية، مؤكدًا أنه يُعد نموذجًا للدبلوماسي المصري المحترف الذي يجمع بين الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الدولية المعقدة، بما يعكس صورة مشرفة للدبلوماسية المصرية ويعزز مكانة مصر على الساحة الدولية.

إنجازات ملموسة تعكس رؤية القيادة السياسية

وقال "إن الدبلوماسية المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق إنجازات ملموسة تعكس رؤية القيادة السياسية في إدارة السياسة الخارجية، بما يليق بمكانة مصر التاريخية ودورها الريادي في محيطها الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم ومنطقة الشرق الأوسط".

وأضاف "أن التحرك الدبلوماسي المصري اتسم بالحكمة والتوازن والقدرة على التعامل مع القضايا الدولية والإقليمية المعقدة، وهو ما أسهم في عبور مصر العديد من التحديات، والحفاظ على مصالحها الوطنية وتعزيز مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن هذا النهج يعكس رؤية القيادة السياسية الرشيدة التي تضع أمن واستقرار المواطن المصري في مقدمة الأولويات، مؤكدًا أن ضمان الحق في الحياة الآمنة يمثل الركيزة الأساسية لكافة حقوق الإنسان، وهو ما تحرص الدولة المصرية على ترسيخه من خلال سياساتها وتحركاتها على المستويين الداخلي والخارجي.