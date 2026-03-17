بعد تعادل الذهاب.. أرسنال وليفركوزن في مواجهة مفتوحة بدوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب «الإمارات» مواجهة حاسمة تجمع بين أرسنال وباير ليفركوزن، مساء اليوم، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1-1.

ويدخل الفريق اللندني اللقاء بأفضلية نسبية، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب نتائجه القوية مؤخرًا، حيث حقق الفوز في 4 من آخر 5 مباريات، كما يملك سجلًا مميزًا على ملعبه بسلسلة انتصارات متتالية تعزز من حظوظه في حسم التأهل.

ويطمح أرسنال إلى مواصلة حضوره القوي في البطولة القارية وبلوغ ربع النهائي للموسم الثالث على التوالي، مستندًا إلى قوة هجومية واضحة، يقودها جابرييل مارتينيلي، مع قدرة الفريق على التسجيل بغزارة داخل ملعبه.

في المقابل، يتمسك باير ليفركوزن بفرصه في خطف بطاقة التأهل، بعد نتيجة الذهاب التي أبقت المواجهة مفتوحة، حيث يعوّل الفريق الألماني على فعاليته الهجومية بقيادة باتريك شيك، إلى جانب التنظيم التكتيكي، أملاً في تحقيق مفاجأة خارج الديار.