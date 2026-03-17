4 أيام للتحقيقات.. حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه في أخميم بسوهاج

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وكشف ملابسات الواقعة التي أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بتغيب شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، في ظروف غامضة، ما دفع أسرته للبحث عنه وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، وبمعاونة الرائد محمد فهمي، معاون أول المباحث، والنقباء محمد عبد الناصر ومصطفى حباير، معاوني المباحث، لسرعة التوصل إلى حقيقة اختفاء الشاب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد أصدقاء المجني عليه؛ وذلك بسبب خلافات مالية نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، حيث استدرج المتهم صديقه إلى مكان ناءٍ بدائرة المركز، ودار بينهما نقاش حاد تطور إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة له باستخدام سلاح أبيض “سكين”، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء معالم جريمته عقب ارتكابها، إلا أن يقظة رجال البحث الجنائي أسفرت عن كشف غموض الواقعة في وقت قياسي، حيث تم تحديد هوية الجاني وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وكشف كافة ملابسات الحادث وتحقيق العدالة.