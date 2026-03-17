تأهيل الترع وحماية الشواطئ.. وزيرا الري والتخطيط يستعرضان خطة الاستثمار المائي 2025/2027
بعد عقدين من الغموض.. العلماء يفكون الشفرة النووية لصناعة الذهب في الكون
شعور لا يوصف.. تعليق هاجر سعد الدين على موقف الرئيس السيسي الإنساني معها
البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي وجموع المسلمين بعيد الفطر
إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله
إيران تستهدف مراكز التكنولوجيا السيبرانية وتصنيع الأسلحة التابعة للشرطة الإسرائيلية
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالشرقية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه في غارة إسرائيلية
الجيش اللبناني: استشهاد جندي متأثرا بجراحه بغارة إسرائيلية استهدفت 5 عسكريين
الهلال الأحمر يُطلق القافلة الـ 158 من «زاد العزة» لأهلنا في غزة
اليوم.. محكمة جنايات المحلة تنطق بالحكم على قاتل نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية
قرار عاجل.. إلغاء إجازات عمال النظافة والحدائق بمحافظة القاهرة.. اعرف السبب
4 أيام للتحقيقات.. حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه في أخميم بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس المتهم بإنهاء حياة صديقه بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطه وكشف ملابسات الواقعة التي أثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بتغيب شاب يبلغ من العمر 33 عامًا، ويقيم بدائرة المركز، في ظروف غامضة، ما دفع أسرته للبحث عنه وتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور، كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة المقدم إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم، وبمعاونة الرائد محمد فهمي، معاون أول المباحث، والنقباء محمد عبد الناصر ومصطفى حباير، معاوني المباحث، لسرعة التوصل إلى حقيقة اختفاء الشاب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة أحد أصدقاء المجني عليه؛ وذلك بسبب خلافات مالية نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، حيث استدرج المتهم صديقه إلى مكان ناءٍ بدائرة المركز، ودار بينهما نقاش حاد تطور إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة نافذة له باستخدام سلاح أبيض “سكين”، ما أدى إلى وفاته في الحال.

وأضافت التحريات أن المتهم حاول إخفاء معالم جريمته عقب ارتكابها، إلا أن يقظة رجال البحث الجنائي أسفرت عن كشف غموض الواقعة في وقت قياسي، حيث تم تحديد هوية الجاني وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة تفصيليًا، وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، في إطار استكمال الإجراءات القانونية وكشف كافة ملابسات الحادث وتحقيق العدالة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 27 رمضان؟ 8 علامات تؤكد وقوعها في الليلة المباركة

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر .. هل ظهر شيء منها في السابع والعشرين من رمضان

المتهم

قالتله مواعيد العمل انتهت.. القبض على المتهم بالتعدي على موظفة شركة اتصالات شهيرة

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 17 مارس

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أرشيفية

هجوم إيراني على دبي وأصوات انفجارات تهز الإمارة

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

تعبيرية

للموظفين العموم .. الحبس سنة وغرامة حال القيام بهذا الفعل

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد يشكل تهجيرا قسريا

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 36 ألف فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد يشكل تهجيرا قسريا

ترامب

ترامب يطلب من الصين تأجيل زيارته "لنحو شهر"

ميناء الشارقة

انفجارات حول سفينة أثناء رسوها شمال غرب ميناء الشارقة

بالصور

بتكلفة 20 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بطريق المانسترلي /أبو كبير

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

محافظ الشرقية يُفاجئ المركز التكنولوجي بمركز أبو كبير ويشدد على سرعة إنهاء طلبات التصالح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

العيد فرحة.. طريقة عمل البسكويت بوصفة اقتصادية

طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.
طريقة عمل البسكويت العيد بوصفة اقتصادية.

فوائد عديدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الاخضر ؟

فيديو

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي مقاتلي القوات الجوية

وزير الدفاع: حريصون على تطوير القوات الجوية وتعزيز قدراتها القتالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد