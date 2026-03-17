رئيس مدينة إسنا يعقد اجتماعاً مع لجنة التسعير و إزالة شدة خشبية مخالفة في المهد

عقد اللواء أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر اجتماعاً مع لجنة التسعير التابعة لإدارة أملاك الدولة بالمركز لمتابعة آليات العمل داخل اللجنة ومراجعة إجراءات التسعير الخاصة بملفات أملاك الدولة وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة



​حضر الاجتماع مدير الأملاك ورؤساء القرى ومسؤولو اللجنة حيث جرى خلال اللقاء مناقشة آليات تحديد القيمة التقديرية للأراضي التابعة لأملاك الدولة وفقاً للوائح والقواعد المنظمة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الشفافية في إجراءات التقنين.

​كما تناول الاجتماع متابعة ملفات التقنين الجاري العمل عليها داخل القرى المختلفة والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم وفق الضوابط القانونية.

​وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا خلال الاجتماع ضرورة تكثيف العمل داخل اللجنة والانتهاء من دراسة الملفات المعروضة أولاً بأول مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

​وفي سياق متصل وطبقاً لتوجيهات محافظ الأقصر، بشأن التصدي لمخالفات البناء والتعامل الفوري معها في المهد، قامت الوحدة المحلية لقرية الكيمان التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بتنفيذ إزالة شدة خشبية مخالفة قبل استكمال أعمال البناء.

​وكان قد تمت إزالة الشدة الخشبية المخالفة فور رصدها، وذلك ضمن الحملات المستمرة التي تنفذها الوحدات المحلية لمتابعة مخالفات البناء داخل القرى والتوابع.

​وأكد رئيس المركز أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة للتصدي لأي محاولة بناء مخالف أو تعدى على الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على الانضباط ومنع أي تعديات جديدة.