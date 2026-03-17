رئيس مدينة الزينية يتابع أعمال الحيز العمراني ورفع كفاءة النظافة استعدادًا لعيد الفطر

أجرى رئيس مركز ومدينة الزينية أحمد أبو عيش، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الرفع المساحي وتحديد الحيز العمراني بقرية الصعايدة شمال الأقصر.

وخلال الجولة، تابع رئيس المركز تنفيذ أعمال وضع العلامات الخاصة بالحيز العمراني، بحضور ممثلي المساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة، إلى جانب مسؤولي الوحدة المحلية، حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل والانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، تمهيدًا لاستكمالها بباقي قرى المركز، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الأقصر.

وفي سياق متصل، تابع رئيس المركز جهود رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، خاصة بالساحات المخصصة لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال العيد، بما يضمن توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.