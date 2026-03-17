الإمارات تُبلغ الأمم المتحدة برفضها الهجمات الإيرانية على أراضيها

رفضت الإمارات وصف إيران لهجماتها الأخيرة على البلاد بأنها "انتقامية"، واصفة إياها بأنها غير قانونية وغير مبررة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء.

في بيان ألقاه في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة جمال المشرف إن بلاده ترفض أي تبرير تقدمه إيران لتصعيدها ضد دول المنطقة، واصفاً هذه الادعاءات بأنها محاولات مضللة لإضفاء الشرعية على العدوان غير المشروع.

ورفض المشرف الإشارات الواردة في تقارير الأمم المتحدة التي وصفت الضربات بأنها "انتقامية"، مؤكداً أن مثل هذه الأوصاف تفتقر إلى الأساس القانوني والواقعي، وتخاطر بتشكيل سابقة خطيرة تقوض سيادة الدولة والنظام الدولي، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال للأمم المتحدة إن الهجوم يهدد الاستقرار الإقليمي والملاحة الدولية وسلاسل التوريد العالمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أوسع على الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم مما وصفه بجهود الإمارات ودول المنطقة لتجنب الصراع، قال المشرف إن إيران اختارت التصعيد.