كاراجر يحذر من تحديات سلوت أمام جماهير ليفربول بعد موسم معقد

يرى جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، أن مهمة المدرب آرني سلوت في استعادة ثقة ودعم جماهير النادي ستكون "صعبة للغاية"، خاصة في ظل الموسم المعقد الذي يعيشه الريدز هذا الموسم.

وأثار تعادل ليفربول مع توتنهام بهدف لكل فريق على ملعب "أنفيلد" يوم الأحد الماضي قلق الجماهير، حيث غادر عدد من المشجعين الملعب مبكرًا بعد استقبال الفريق لهدف متأخر، ما ساهم في تراجع الفريق إلى المركز الخامس بفارق نقطتين عن أستون فيلا الرابع، و21 نقطة عن المتصدر أرسنال.

وأكد كاراجر، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، أن استعادة المدير الفني لمكانته أمام الجماهير ستكون تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن صيحات الاستهجان التي وجهها بعض المشجعين بعد صافرة النهاية تعكس حالة من عدم الرضا والغضب لدى قاعدة الأنصار.

وقال الدولي الإنجليزي السابق: "الأمر يثير القلق فيما يتعلق بما يقدمه ليفربول هذا الموسم، لكن النقطة الأهم هي مدى خطورة الموقف بالنسبة للمدرب. أعتقد أن هناك اختلافًا في آراء معظم المشجعين بين ما نراه عبر الإنترنت وبين الجماهير التي تحضر في الملعب".

وأضاف كاراجر: "ليس من السهل على جمهور ليفربول أن ينقلب على مدرب حقق لقب الدوري قبل أقل من عام، لكن يوم الأحد شعرت بوجود تحول كبير في نظرة الجماهير تجاه الفريق والمدرب. صيحات الاستهجان كانت حقيقية وتعكس حالة عدم الرضا، والمهمة الآن صعبة جدًا على سلوت لاستعادة دعمهم".

ويستعد ليفربول لمواجهة جالطة سراي التركي يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج الريدز لتعويض خسارته بهدف في مباراة الذهاب لضمان التأهل إلى ربع النهائي.