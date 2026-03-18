سيارات أوتوماتيك مستعملة بـ 700 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتتوافر هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، رينو لوجان، وهيونداي النترا HD، ونيسان صني، وسوبارو إمبريزا، وميتسوبيشي لانسر .

رينو لوجان موديل 2022

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 500 ألف/كم، وتباع باللون الاسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

رينو لوجان موديل 2022

تباع سيارة رينو لوجان موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هيونداي النترا HD موديل 2019

تستمد سيارة هيونداي النترا HD موديل 2019 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 138 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي النترا HD موديل 2019

يصل سعر سيارة هيونداي النترا HD موديل 2019 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2021

تنقل قوة سيارة نيسان صني موديل 2021 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 930 ألف/كم، وتباع باللون النبيتي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2021

يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2021 في سوق السيارات المصري للمستعمل 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوبارو إمبريزا موديل 2009

تمكنت سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 من قطع مسافة 260 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

سوبارو إمبريزا موديل 2009

تتوافر سيارة سوبارو إمبريزا موديل 2009 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

تباع سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 132 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2016

تأتى سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2016 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .