جدول ترتيب دوري سوبر الطائرة قبل جولتين من الحسم

فرض فريق النادي الأهلي سيطرته على صدارة جدول ترتيب دوري سوبر رجال الكرة الطائرة للموسم المحلي 2025-2026، عقب ختام منافسات الجولة الخامسة من الدور النهائي، ليقترب خطوة جديدة من حسم اللقب قبل جولتين فقط على نهاية المسابقة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول، مستفيدًا من نتائجه القوية خلال الجولات الماضية، فيما جاء غريمه التقليدي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ليبقى الصراع مفتوحًا على لقب البطولة حتى الجولات الأخيرة.

واحتل فريق بتروجت المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ليظل ضمن دائرة المنافسة، في ظل تقارب المستويات بين الفرق المشاركة في الدور النهائي، والذي يشهد صراعًا قويًا بين الأندية الثمانية.

ويشارك في المرحلة النهائية من البطولة 8 فرق هي: الأهلي، الزمالك، بتروجت، سبورتنج، الطيران، القناة، الجزيرة، و**الاتحاد السكندري**.

وتُقام مباريات الدور النهائي بنظام الدوري من دور واحد على مدار 7 جولات، حيث يُتوج باللقب الفريق الذي يتصدر جدول الترتيب في ختام المنافسات.

ومن المنتظر أن تشهد الجولتان المتبقيتان مواجهات قوية وحاسمة في تحديد بطل المسابقة، حيث يلتقي الأهلي مع الطيران في الجولة السادسة، بينما يواجه الزمالك فريق القناة.

وتقام مباريات الجولة السادسة يوم 24 مارس على صالة صالة الدكتور حسن مصطفى، حيث يلتقي سبورتنج مع الجزيرة، وبتروجت مع الاتحاد السكندري، والأهلي مع الطيران، والزمالك مع القناة.

أما الجولة السابعة والأخيرة، فتقام يوم 25 مارس، وتشهد قمة مرتقبة بين الأهلي والزمالك، في مواجهة قد تكون حاسمة لتحديد بطل دوري سوبر رجال الكرة الطائرة هذا الموسم.