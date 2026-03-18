شريف الجبلي: الاستمرارية والاجتهاد هما مفتاح النجاح الحقيقي

قال الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات، إنّ رحلته المهنية كانت مليئة بالتحديات والدروس التي شكّلت رؤيته في العمل والحياة، موضحًا خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج رحلة المليار عبر قناة النهار، أن أهم ما تعلمه هو عدم الاستسلام، قائلاً: "أهم درس إني ميأسش ولا أحبط من أي مشكلة ورغم إننا حطينا نص ثمن مصنع أسوان من أموالنا والنص قروض، وبعد الحريق كملنا".

وأضاف: "مفيش حاجة سهلة في الدنيا، لازم شغل جامد"، مؤكدًا أنه ما زال يعمل لساعات طويلة حتى الآن، حيث قال: "أنا بشتغل 10 ساعات في اليوم لحد دلوقتي"، في إشارة إلى أن النجاح لا يأتي إلا بالاجتهاد والاستمرارية، وأن العمل الدؤوب يظل عنصرًا أساسيًا مهما بلغت الخبرة.

وأشار إلى أن حب العمل وفهم أساسياته يمثلان حجر الأساس في أي نجاح، قائلاً: "أهم حاجة إنك تحب اللي بتعمله وتفهم الأساسيات، الصناعة دي Fundamentals وبتقعد مع الوقت"، مؤكدًا أن التخصص والإلمام بالتفاصيل يمنحان الاستقرار والقدرة على التطور.

ووجّه الجبلي رسالة واضحة للشباب، قائلًا: "لازم إصرار وعزيمة، مفيش نجاح من غير تعب"، مضيفًا بنبرة تحمل قدرًا من الفخر: "أنا سعيد جدًا باللي أنجزته أنا وابن عمي وكل العيلة"، في تأكيد على أهمية العمل الجماعي والدعم العائلي في تحقيق النجاحات.

