موجز أخبار الوادي الجديد.. المحافظ تترأس الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للمحافظة.. 15 ساحة و324 مسجدا.. الأوقاف تعلن جاهزيتها لصلاة عيد الفطر

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

محافظ الوادي الجديد تترأس الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للمحافظة

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي الأول للمحافظة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، واللواء علاء دبوس مساعد مدير الأمن، والأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

واستهلت المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر للقيادة السياسية على الثقة الغالية بتوليها قيادة المحافظة، كما أعربت عن تقديرها لجهود وإنجازات اللواء دكتور محمد الزملوط المحافظ السابق في خدمة المحافظة، مؤكدةً أن أجندة عمل المحافظة خلال هذه المرحلة تضع في صدارة أولوياتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتنمية الموارد الذاتية والتفاعل مع شكاوى المواطنين و سرعة حلها.

وخلال الاجتماع، وجهت المحافظ بحزمة من القرارات والتكليفات التي تعكس أولويات المرحلة، أبرزها:

▪️ رفع درجة الجاهزية و والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة، مع التأكد على جاهزية المساجد والمنشآت الصحية، والمتابعة اللحظية لمنع أي تعديات على أراضي وأملاك الدولة والتعامل الفوري معها.

▪️ متابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمصالح الحكومية والإنارة العامة، وفق الضوابط المنظمة وتوجيهات الدولة.

▪️ تكثيف المرور الميداني لرؤساء المراكز، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتموينية، على مواقف سيارات الأجرة ومحطات الوقود ومنافذ السلع؛ لضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالتعريفة ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالة المخالفات للنيابة العسكرية.

▪️ سرعة الانتهاء من إجراء قرعة أراضي تقسيمات الشباب بكافة المراكز والإعلان عنها فى أقرب وقت.

▪️ إعداد آلية منضبطة بالتنسيق مع مركز الفرافرة لتنظيم صرف الوقود للآبار الزراعية.

▪️ البدء في إجراءات رفع كفاءة مطار الداخلة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، تمهيدًا للتشغيل بداية العام المقبل.

▪️ تكليف القطاعات التنفيذية والوحدات المحلية بإعداد خطة عمل شهرية يتم عرضها ومناقشتها خلال جلسات المجلس التنفيذي.

▪️ توفير مقار بالمراكز الخمسة لمشروع منافذ السلع carry on وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التموين والشباب والرياضة.

▪️حصر احتياجات مستشفى بلاط وباريس من الأجهزة و أعمال رفع الكفاءة لمخاطبة وزارة الصحة لتوفيرها.

▪️تخصيص مقر لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بمركز الداخلة لخدمة أبناء مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة.

▪️التنسيق مع الهيئة الهندسية لإنشاء ٥ مساجد صديقة للبيئة على الطراز الواحاتي بالمراكز.

▪️ الإسراع بالانتهاء من تركيب عدادات المياه والكهرباء بالمدارس، باعتبارها من المشروعات القومية ذات الأولوية.

▪️ تسريع وتيرة تنفيذ مشروع الإسكان، بالانتهاء من ٧٦٧ وحدة سكنية من إجمالي ١٠٠٠ وحدة، بالتوازي مع تخصيص موقع لإقامة عمارات الإسكان الاجتماعي.

▪️التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى للإعلان عن طرح ٣٢ عمارة سكنية بمركزي الخارجة والداخلة للراغبين مقابل دفع جدية حجز.

▪️ تخصيص مساحة ٦ أفدنة بمركز الخارجة لإنشاء منظومة متكاملة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها.

15 ساحة و324 مسجدًا .. الأوقاف تعلن جاهزيتها الكاملة لصلاة عيد الفطر بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التابعة لها، بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى توفير أجواء إيمانية منظمة وآمنة للمواطنين أثناء أداء شعائر صلاة العيد.

وأكد الشيخ رمضان يوسف، مدير عام مديرية الأوقاف بالمحافظة، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال المصلين، مشيرًا إلى تخصيص 15 ساحة كبرى موزعة على مختلف مراكز المحافظة، إلى جانب تجهيز 324 مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر.

وأوضح أن المديرية وضعت خطة دقيقة لتجهيز الساحات والمساجد، شملت أعمال النظافة الشاملة، وفرش أماكن الصلاة بالسجاد اللازم، إلى جانب التأكد من كفاءة مكبرات الصوت، بما يتيح وصول صوت الخطبة بوضوح لجميع المصلين، خاصة في الساحات المفتوحة التي تشهد إقبالًا كثيفًا.

وأشار إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، لتأمين ساحات الصلاة وتنظيم حركة المواطنين، فضلًا عن توفير الخدمات اللازمة بمحيط الساحات، بما يسهم في خروج المناسبة بالشكل الحضاري اللائق بأبناء الوادي الجديد.

وأضاف أن من أبرز ساحات الصلاة بمدينة الخارجة: ساحة مركز شباب الخارجة، وساحة نقابة الأطباء، وساحة نادي الخارجة الرياضي، وساحة حديقة 30 يونيو، بينما تشمل ساحات مركز الداخلة: ساحة نادي الداخلة الرياضي، وساحة قرية الجديدة، وساحة قرية بدخلو، إلى جانب عدد من الساحات الأخرى المنتشرة بباقي المراكز والقرى.

وفي سياق متصل، أوضح مدير عام الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، تعمل على مدار الساعة لمتابعة الاستعدادات أولًا بأول، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات المختلفة.

كما تم الانتهاء من توزيع الأئمة والخطباء على جميع المساجد والساحات، مع تجهيز قائمة من الخطباء الاحتياطيين تحسبًا لأي ظروف طارئة، لضمان عدم تأثر أداء الشعائر، مع تكليف المفتشين بمتابعة الالتزام بالتعليمات الدعوية والتنظيمية.

وأكد أن هذه الجهود تأتي بدعم كامل من وزارة الأوقاف، وحرصًا على توفير أجواء روحانية تليق بهذه المناسبة المباركة، وتعكس التزام الدولة بخدمة بيوت الله ورعاية شعائرها.

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد اليوم

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026، حالة من النشاط الملحوظ في حركة البيع والشراء، مدفوعة بزيادة الإقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل توافر المعروض من المنتجات الطازجة واستقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية.

ويأتي هذا النشاط بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، حيث تتزايد معدلات استهلاك الخضروات والفاكهة، نظرًا لاعتماد الأسر بشكل كبير على هذه السلع في إعداد وجبتي الإفطار والسحور، ما يدفع المواطنين إلى متابعة الأسعار بشكل مستمر لضبط نفقاتهم .

وفي هذا السياق، رصد عدد من التجار أسعار الخضروات داخل أسواق المحافظة، حيث تراوح سعر الطماطم بين 25 و30 جنيهًا للكيلو، والبطاطس من 10 إلى 15 جنيهًا، بينما سجلت الكوسة من 25 إلى 30 جنيهًا، والفلفل بأنواعه من 25 إلى 40 جنيهًا، والباذنجان بأنواعه من 20 إلى 30 جنيهًا.

كما تراوح سعر البسلة بين 25 و30 جنيهًا، والبصل بأنواعه من 15 إلى 20 جنيهًا، والخيار من 25 إلى 30 جنيهًا، والجزر من 20 إلى 25 جنيهًا، فيما سجل الليمون ما بين 40 و50 جنيهًا للكيلو.

أما أسعار الفاكهة، فقد تراوح سعر الموز بين 30 و35 جنيهًا للكيلو، والتفاح من 60 إلى 70 جنيهًا، واليوسفي من 20 إلى 25 جنيهًا، والبرتقال من 25 إلى 30 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والكنتالوب من 30 إلى 35 جنيهًا، والفراولة من 30 إلى 40 جنيهًا، فيما جاءت أسعار البطاطا بين 10 و15 جنيهًا للكيلو.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة واضحة في المعروض من الخضروات والفاكهة، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، مع تلبية احتياجات المواطنين دون وجود أي نقص في السلع.

وفي ختام المتابعة، أشار مختصون إلى أن استمرار دعم القطاع الزراعي وتوسيع منافذ بيع المنتجات يسهمان بشكل كبير في تحقيق التوازن داخل الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين، ويعزز استقرار الأسواق بمختلف مراكز وقرى محافظة الوادي الجديد.