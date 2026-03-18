نجاة الصغيرة لجمهورها:محبتكم هي أجمل تقدير لمشواري

شاركت الفنانة القديرة نجاة الصغيرة جمهورها صورا جديدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ووجهت نجاة الصغيرة رسالة إلى جمهورها في تعليقها على الصور، قائلة: شكراً ليكم، كلماتكم غالية وبتفرحني دايماً، محبتكم هي أجمل تقدير لمشواري، وبشكركم من كل قلبي على كل شعور صادق وصلني منكم.

و أضافت: "بمناسبة العيد، كل سنة وأنتم طيبين وفي أحسن حال، يا رب أيامكم كلها تكون هادية ومليانة خير وسعادة، عيد سعيد عليكم".

يذكر أن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، زارت العاصمة الجديدة، في ظهور لافت لها بعد غياب طويل عن الكاميرات، وشملت هذه الزيارة، جولة داخل دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون، ومقر الهيئة الوطنية للإعلام.

وزارت الفنانة نجاة الصغيرة، قيثارة الغناء العربي المسرح الكبير بمدينة الثقافة والفنون بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء دكتور أسامة عبد العزيز مدير مدينة الثقافة والفنون.

وعقب زيارتها مدينة الثقافة والفنون زارت الفنانة نجاة الصغيرة مقر الهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة، وكان في استقبالها الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة.