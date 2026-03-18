محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ 18 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تُنفذ خلال الفترة من 7 حتى 27 مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعدي.

وأوضح المحافظ أن الحملات جرى تنفيذها بمراكز الفتح وصدفا وأسيوط وساحل سليم، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، حيث أسفرت عن استرداد قيراط من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة تعديات على مباني مخالفة بمساحة إجمالية بلغت 1425 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار إلى أن الحملات تضمنت إزالة حالة تعدي ضمن متغيرات مكانية بمركز الفتح، وحالة تعدي على أرض زراعية بمركز صدفا، فضلًا عن إزالة 6 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة (حماية النيل) بمركز أسيوط، و10 حالات مماثلة بمركز ساحل سليم.

وأكد محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية لا يمكن التفريط فيها، مشددًا على استمرار حملات الإزالة والمتابعة الميدانية اليومية بكافة المراكز والمدن، لضمان تحقيق مستهدفات الموجة الحالية ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تعديات، لافتًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.