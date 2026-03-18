وفد رجال الدين الإسلامي والمسيحي يهنئون محافظ أسيوط بعيد الفطر

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، من المطارنة والأساقفة والقساوسة، إلى جانب قيادات الدعوة بالأوقاف والأزهر الشريف، وذلك لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، في أجواء سادتها البهجة وروح المحبة والتآخي، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ.

وضم وفد المهنئين من رجال الدين الإسلامي الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام الوعظ والإعلام الديني بالمنطقة الأزهرية، والدكتور أحمد الخطيب مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف والوفد المرافق لهم حيث حرصوا على تقديم التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة المباركة، تأكيدًا على روح الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن.

كما شمل الوفد الكنسي الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، والأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا بيجول أسقف إيبارشية الدير المحرق، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم أسقف إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، إلى جانب عدد من وكلاء المطرانيات والكهنة والرهبان ممثلي مختلف الكنائس والإيبارشيات بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أعرب وفد المهنئين عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط والجهاز التنفيذي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين أن يعم الخير والسلام ربوع مصر، وأن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، رحب محافظ أسيوط بوفد المهنئين، معربًا عن خالص شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق الروابط ومظاهر المحبة والوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تجسد وحدة النسيج الوطني وتماسكه في مختلف المناسبات.

وقدم المحافظ التهنئة لشعب مصر عامة، وأبناء محافظة أسيوط خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير والرخاء، وأن يحفظها من كل سوء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما دعا اللواء محمد علوان إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع فئات المجتمع، من أجل دعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية دور رجال الدين في نشر قيم التسامح والانتماء وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

واختتم اللقاء بتبادل التهاني والتأكيد على استمرار أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الوطن، بما يعزز من استقرار المجتمع ويدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.