البحرين: اعتراض130 صاروخا و234 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط 7 طائرات درون
شاهد.. انتظام الدراسة بالمدارس اليوم قبل ساعات من بدء اجازة عيد الفطر
كلود لوروا : السنغال سيستعيد حقه والكاف مقبل على هزة ارتدادية
رئيس الوزراء اليوناني: لن نشارك في أي عملية بالقرب من مسرح العمليات الحالي
للمسافرين في إجازة العيد.. مواعيد قطارات الصعيد اليوم الأربعاء 18 مارس 2026
الأرصاد تُحذر: تقلبات جوية حادة.. وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة
بدعم من مشتريات الأجانب.. مؤشر البورصة الرئيسي يقفز 1.65% أول تعاملات اليوم
زيلينسكي يدعو ترامب وستارمر إلى الاجتماع والتوصل إلى أرضية مشتركة
الدفاع السعودية: اعتراض و إسقاط 3 مسيرات بالقرب من حي السفارات والمنطقة الشرقية
قبل موقعة الحسم في القاهرة.. كيف يمكن لـ الأهلي قلب الطاولة على الترجي وخطف بطاقة نصف النهائي؟
بعد قرار الكاف.. مهيب عبد الهادي:فوزي لقجع جامد قوي
محافظات

وفد رجال الدين الإسلامي والمسيحي يهنئون محافظ أسيوط بعيد الفطر

محافظ أسيوط يستقبل قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في مشهد وطني مميز لتبادل التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك
محافظ أسيوط يستقبل قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في مشهد وطني مميز لتبادل التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك
إيهاب عمر

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بمقر ديوان عام المحافظة، وفدًا من قيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، من المطارنة والأساقفة والقساوسة، إلى جانب قيادات الدعوة بالأوقاف والأزهر الشريف، وذلك لتقديم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، في أجواء سادتها البهجة وروح المحبة والتآخي، بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي مصلح أبو عقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد واللواء عبد الله أبو النجا مستشار المحافظ.

وضم وفد المهنئين من رجال الدين الإسلامي الدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والشيخ علي محمود رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسيوط الأزهرية، والدكتور مرتجي عبد الرؤوف مدير عام الوعظ والإعلام الديني بالمنطقة الأزهرية، والدكتور أحمد الخطيب مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف والوفد المرافق لهم حيث حرصوا على تقديم التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة المباركة، تأكيدًا على روح الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن.

كما شمل الوفد الكنسي الأنبا يوأنس مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط وتوابعها، والأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، والأنبا بيجول أسقف إيبارشية الدير المحرق، والأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، والأنبا مرقس وليم أسقف إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط، إلى جانب عدد من وكلاء المطرانيات والكهنة والرهبان ممثلي مختلف الكنائس والإيبارشيات بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أعرب وفد المهنئين عن خالص تهانيهم لمحافظ أسيوط والجهاز التنفيذي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين أن يعم الخير والسلام ربوع مصر، وأن يديم الله على الوطن نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب المصري بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، رحب محافظ أسيوط بوفد المهنئين، معربًا عن خالص شكره وتقديره لهذه اللفتة الطيبة التي تعكس عمق الروابط ومظاهر المحبة والوحدة الوطنية التي يتميز بها الشعب المصري، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تجسد وحدة النسيج الوطني وتماسكه في مختلف المناسبات.

وقدم المحافظ التهنئة لشعب مصر عامة، وأبناء محافظة أسيوط خاصة، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر بالخير والرخاء، وأن يحفظها من كل سوء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما دعا اللواء محمد علوان إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع فئات المجتمع، من أجل دعم مسيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية دور رجال الدين في نشر قيم التسامح والانتماء وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

واختتم اللقاء بتبادل التهاني والتأكيد على استمرار أواصر المحبة والتعاون بين أبناء الوطن، بما يعزز من استقرار المجتمع ويدعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

حفيظ دراجي

مهزلة.. تعليق حفيظ دراجي على سحب اللقب الأفريقي من السنغال

صورة أرشيفية

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18-3-2026

وائل جمعة

مُشادة بين وائل جمعة ونجم المغرب بعد سحب اللقب من السنغال .. ما السبب ؟

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

منتخب المغرب

الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا

محمد صلاح العزب

محمد صلاح العزب يرد بقوة على الانتقادات الموجهة لفيلم سفاح التجمع

سلمي ابو ضيف

سلمي أبو ضيف :حكاية نرجس عظمة

حكاية نرجس

راندا البحيري لصناع عمل حكاية نرجس: تستاهلوا النجاح الكبير

بالصور

حضّرها على السحور .. طريقة عمل البيض بالبلوبيف

طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف
طريقة عمل البيض بالبلوبيف

احذر .. علامات تظهر في الفم تدل على إصابتك بسرطان القولون

علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون
علاقة صحة الفم بسرطان القولون

دراسة تكشف دور الفيتامينات في إبطاء الشيخوخة .. وكيف تختار النوع المناسب

فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة
فوائد الفيتامينات المتعددة على الصحة

مُكمل غذائي رخيص قد يُخفف آلام خشونة الركبة .. دراسة جديدة تكشف مفاجأة

مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة
مكمل غذائي رخيص قد يخفف آلام خشونة الركبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد