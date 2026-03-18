محافظ أسيوط: توافر السلع الأساسية وضبط الأسواق وحملات رقابية استعدادا للعيد

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن تنفيذ خطة متكاملة أعدتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وضبط الأسواق خلال فترة العيد.

وأكد المحافظ، أن الخطة تستهدف تحقيق الاستقرار التمويني، وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، مع إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي شكاوى أو مخالفات.

وأوضح المحافظ، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات مديرية التموين برئاسة المهندس خالد محمد وكيل الوزارة والإدارات التابعة لها على مستوى مراكز المحافظة، مع إيقاف الإجازات والراحات لمفتشي التموين لضمان استمرار الحملات الرقابية بشكل مكثف خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الفطر، كما تم تدعيم غرف العمليات بديوان عام المديرية والإدارات الفرعية للعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والرقابية.

وأشار المحافظ إلى أن، أرصدة السلع الغذائية بالمحافظة مطمئنة وتكفي احتياجات المواطنين، حيث بلغت كميات السكر السائب نحو 7908 طن، والسكر المعبأ 1197 طن، إلى جانب توافر كميات من الزيت والمكرونة والدقيق والقمح المحلي والمستورد، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص.

وأضاف أن الأسواق الحرة تشهد توافرًا كبيرًا في السلع، حيث تتراوح أسعار الدقيق المعبأ بين 24 و30 جنيهًا، والأرز السائب بين 25 و28 جنيهًا، والمعبأ من 28 إلى 35 جنيهًا، والمكرونة السائب بين 22 و24 جنيهًا، والمعبأة (400 جم) من 13 إلى 24 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار حسب الجودة، ولفت إلى وجود 18 مطحن دقيق فاخر بنطاق المحافظة، ما يسهم في توفير احتياجات المواطنين من المنتجات الغذائية بشكل مستمر.

وأكد المحافظ استمرار عمل منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة خلال فترة العيد، إلى جانب باقي المنافذ المنتشرة بالمراكز، فضلًا عن الدفع بعدد 22 سيارة ضمن مشروع "عربيتي" لتوفير السلع الغذائية بالمناطق المختلفة، خاصة القرى والأماكن الأكثر احتياجًا.

وفيما يتعلق بالبوتاجاز، أوضح المحافظ أنه تم تدعيم حصة المحافظة لتصل إلى نحو مليون و587 ألف أسطوانة خلال شهر مارس، لتلبية احتياجات المواطنين خلال ما تبقى من شهر رمضان وفترة العيد، بالتنسيق مع وزارة البترول، مع الدفع بسيارات إضافية لتغطية المناطق المحرومة، كما أكد استقرار الحالة البترولية وتوافر السولار والبنزين بكافة أنواعهما بمحطات الوقود، مع زيادة معدلات الضخ لمواجهة الإقبال المتوقع خلال العيد، وتشديد الرقابة لمنع أي تلاعب أو استغلال.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تضم 2188 مخبزًا بلديًا تعمل وفق خطة منظمة، تضمن حصول كل مخبز على يوم إجازة واحد فقط خلال فترة العيد، بما لا يؤثر على توافر الخبز للمواطنين، مع استمرار عمل مخابز القوات المسلحة دون توقف مشيرًا إلى متابعة التزام المخابز بمواعيد التشغيل ومواصفات الخبز، والتأكد من جودة الدقيق المستخدم، وتوافر الأرصدة الكافية بالمطاحن والمخابز طوال فترة العيد.

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية خلال الأيام السابقة للعيد وخلال أيامه، لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية السلع للاستهلاك الآدمي، ومراقبة الالتزام بالأسعار المعلنة، إلى جانب المرور المستمر على المخابز والمطاحن.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات التموينية تعمل بكامل طاقتها لتلقي شكاوى المواطنين على مدار اليوم، مع سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، لضمان خروج عيد الفطر بصورة حضارية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بسهولة ويسر.