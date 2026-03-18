26 مارس| أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة حشيش بالساحل

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة 3 عاطلين بتهمة حيازة كمية من الحشيش المخدر بقصد ترويجها على عملائهم بالساحل وذلك 26 مارس الجاري.





وكانت معلومات قد وردت إلى مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار بمخدر الحشيش بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق من رجال المباحث الجنائية، لإجراء التحريات اللازمة والتى أكدت صحة المعلومات.





وكشفت التحريات أن المتهمين 3 عاطلين، وأنهم اعتادوا جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش، لترويجها بين راغبي الحصول عليها من متعاطي المخدرات.





وبعد تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من مباحث القاهرة، من ضبط المتهمين الثلاثة فى أحد الأكمنة المعدة لهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، و4 هواتف محمولة.





وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم لمخدر الحشيش بقصد الاتجار، وأن المبالغ المالية من متحصلات البيع، والسلاح الناري بغرض الدفاع عن النفس وترويع الآخرين، وأنهم يستخدمون الهواتف المحمولة فى الاتصال بعملائهم.