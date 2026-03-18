الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

برئاسة محافظ الأقصر...انعقاد مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بالأقصر وفروعها رقم (2)

برئاسة محافظ الأقصر...انعقاد مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بالأقصر وفروعها رقم (2)
برئاسة محافظ الأقصر...انعقاد مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بالأقصر وفروعها رقم (2)
شمس يونس

برئاسة المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، عُقد اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة بالأقصر وفروعها رقم (2) ، وبحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حساني مدير المكتبة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إلى جانب أعضاء المجلس.

تناول الاجتماع مناقشة التقرير السنوي للمكتبة، واستعراض أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية،  مع التأكيد على الدور المحوري للمكتبة باعتبارها منارة ثقافية ومؤسسة معرفية تقدم خدماتها لجمهور محافظة الأقصر.

وأكد المجلس على أهمية تعزيز دور المكتبة في الحفاظ على الهوية الثقافية والوطنية، في إطار رؤية مصر 2030 ومحاور التنمية المستدامة، مع العمل على استكمال خطة المحافظة لإنشاء مكتبات فرعية بمختلف مدن الأقصر، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية والمعرفية.

كما ناقش المجلس التعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة بقيادة السفير عبد الرؤوف الريدي والسفير رضا الطايفي، بما يسهم في دعم وتطوير منظومة العمل داخل المكتبات.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات الثقافية المقدمة، ودورها في بناء الإنسان الأقصرى، والحفاظ على مكانة المكتبة وصدارتها كأفضل مكتبة على مستوى المنظومة لعامين متتاليين، مع التأكيد على دور الشراكات المجتمعية الفعالة في دعم أنشطة المكتبة، والعمل على تذليل كافة التحديات التي واجهت العمل خلال الفترة السابقة.

كما تم خلال الاجتماع الاستعداد لإقامة احتفالية كبرى في شهر مايو المقبل، بمناسبة مرور عشرين عامًا على إنشاء مكتبة مصر العامة ومركز الأقصر للتراث الحضاري، باعتبارهما منارات ثقافية ومعرفية بارزة.

ومن جانبه،  قال محافظ الأقصر خلال اجتماع مجلس الأمناء ، أن مكتبة مصر العامة بالأقصر تمثل أحد أهم الصروح الثقافية بالمحافظة، لما تقدمه من خدمات معرفية وتنويرية تسهم في بناء الوعي لدى مختلف فئات المجتمع، وخاصة النشء والشباب.

وأكد على ضرورة الاستمرار في تطوير الأداء داخل المكتبة وفروعها، من خلال تحديث البرامج الثقافية والأنشطة التفاعلية، بما يتواكب مع متطلبات العصر والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المكتبة والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف مدن وقرى الأقصر.

كما شدد محافظ الأقصر على دعم المحافظة الكامل لجهود التوسع في إنشاء مكتبات فرعية جديدة، بما يحقق العدالة الثقافية، ويضمن وصول الخدمات الثقافية والمعرفية إلى جميع المواطنين، تنفيذًا لتوجهات الدولة في بناء الإنسان المصري في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ الأقصر إلى أهمية تعزيز الشراكات مع المؤسسات التعليمية والثقافية ومنظمات المجتمع المدني، بما يسهم في تقديم محتوى ثقافي متنوع وهادف، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الفعاليات والمبادرات التي تدعم مكانة المكتبة كمركز إشعاع ثقافي رائد على مستوى الجمهورية.

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

