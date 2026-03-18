الاتحاد الأوروبي يُندد باستهداف منشأة طبية في كابول

ندد الاتحاد الأوروبي بشدة استهداف منشأة طبية في العاصمة الأفغانية "كابول" أمس الأول، الاثنين، مؤكداً أن قصفها يمثل تصعيدًا دمويًا آخر في نزاعٍ يجب إنهاؤه في أسرع وقت ممكن.

وذكر الاتحاد، في بيان له اليوم، الأربعاء، أنه ينبغي عدم استهداف المنشآت المدنية والطبية مطلقًا، فهي محمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، حتى أن جميع الأطراف المشاركة في العمليات العسكرية تلتزم باحترام هذه الأحكام في جميع الظروف.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو كلا الجانبين، الباكستاني والأفغاني، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير الممكنة للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين.

وقال، في ختام بيانه، إنه ينضم إلى دعوات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار فورًا واستئناف الحوار بين باكستان وسلطات الأمر الواقع في أفغانستان.

يذكر أن الحكومة الأفغانية أعلنت أمس الأول عن وقوع كارثة إنسانية في العاصمة كابل إثر غارة جوية شنتها القوات الباكستانية.

ووفقاً للحصيلة الأولية التي أعلنتها السلطات الأفغانية، فقد لقي 400 شخص مصرعهم، فيما أصيب نحو 250 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل في موقع الحادث لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

من جانبه، صرح مصدر عسكري باكستاني بأن المقاتلات الحربية التابعة لقواتهم شنت غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية محددة في العاصمة كابل.

وأوضح المصدر أن الأهداف شملت بنى تحتية عسكرية ومخزن ذخائر في موقعين مختلفين داخل العاصمة، دون الإشارة مباشرة إلى استهداف المنشآت الطبية.