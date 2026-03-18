الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: العبث بوحدة الصف العربي خط أحمر.. والحملات تستهدف تفكيك الاستقرار

النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب
النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين مصر والدول العربية الشقيقة تمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي العربي، مشددًا على أن أي محاولات للمساس بها أو التشكيك في متانتها تُعد استهدافًا مباشرًا لوحدة واستقرار المنطقة.

وقال سليم، إن البيان الصادر عن الجهات الإعلامية المصرية جاء في توقيت بالغ الأهمية، ليضع حدًا لحالة الانفلات التي تشهدها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي تحولت إلى أدوات لنشر الشائعات وبث الفرقة بين الشعوب العربية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما يجمع مصر بأشقائها العرب، خاصة دول الخليج، لا يقتصر على العلاقات السياسية فقط، بل يمتد إلى روابط تاريخية واستراتيجية عميقة، تقوم على وحدة المصير والمصالح المشتركة، مؤكدًا أن هذه العلاقات أثبتت صلابتها في مواجهة مختلف الأزمات والتحديات الإقليمية.

وشدد سليم على أن محاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية لن تنجح، في ظل الوعي المتزايد لدى الشعوب العربية، وحرص القيادات السياسية على الحفاظ على مسار التعاون والتنسيق المشترك، لافتًا إلى أن هذه الحملات الممنهجة تقف وراءها جهات تسعى لإضعاف المنطقة وإرباك مواقفها.

وأضاف أن الفضاء الإلكتروني بات ساحة رئيسية لحروب الشائعات، حيث يتم ترويج معلومات مغلوطة ومحتوى مضلل يستهدف ضرب الثقة بين الدول العربية، داعيًا إلى ضرورة التعامل بحذر مع ما يتم تداوله، وعدم إعادة نشر أي معلومات دون التحقق من مصادرها.

وأشار النائب محمد سليم إلى أن تفعيل القوانين المنظمة للعمل الإعلامي يمثل خطوة ضرورية لضبط المشهد، ومنع أي تجاوزات قد تضر بمصالح الدولة أو تسيء إلى علاقاتها الخارجية، مؤكدًا أن حرية الإعلام لا تعني الإضرار بالأمن القومي أو الإخلال بثوابت الدولة.

ودعا سليم وسائل الإعلام المختلفة إلى الالتزام بالمعايير المهنية، وتقديم محتوى يعكس المسؤولية الوطنية، ويسهم في دعم التماسك العربي بدلًا من تغذية الخلافات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب خطابًا إعلاميًا واعيًا يدرك حجم التحديات التي تواجه المنطقة.

كما طالب المواطنين بضرورة التحلي بالوعي وعدم الانسياق وراء الحملات المغرضة، والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر أساسي للمعلومات، مشيرًا إلى أن التماسك الشعبي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التشكيك وزعزعة الاستقرار.

واختتم النائب محمد سليم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا في مقدمة الداعمين لوحدة الصف العربي، وأن الحفاظ على قوة العلاقات بين الدول الشقيقة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع لمواجهة التحديات وحماية استقرار المنطقة.

صورة أرشيفية

جبل من ذهب تحت الأرض .. ثروة تتجاوز نصف تريليون دولار تُنتج 40% من ذهب العالم

هلال شهر شوال

عبر 7 لجان.. «البحوث الفلكية» يستطلع هلال شوال وتحديد موعد أول أيام عيد الفطر الخميس

أول أيام عيد الفطر المبارك

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

أحمد شوبير

قدّر ولطف .. «شوبير» عن تطورات حالة نجم بيراميدز بعد الإغماء وابتلاع اللسان

رئيس الاتحاد السنغالي السابق

رئيس الاتحاد السنغالي السابق يتحدّى «كاف»: لن نسلّم الكأس وسنصعّد لأعلى جهة دولية

لاريجاني

انتقامًا لاغتيال لاريجاني .. إيران تشن هجمات مُتزامنة على إسرائيل و 4 دول عربية

لافتات في منطقة العجوزة

على طريقة «مرجان أحمد مرجان».. شاب يعتذر لخطيبته بلافتات إعلانية في العجوزة | شاهد

منتخب السنغال

خبير لوائح رياضية : سيتم قبول استئناف السنغال .. في هذه الحالة

ماجد الكدواني

واحد من الناس.. عمرو الليثي يستضيف الكدواني ويسرا اللوزي

نهال القاضي

موعد ومكان جنازة نهال القاضي

برنامج «إيه بقى؟»

في أحدث حلقات «إيه بقى؟».. صبري فواز يناقش أسرار صناعة السينما مع صفي الدين محمود

بالصور

احذريه في مطبخك.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت
احذريه في مطبخك يوميًا.. الإفراط في هذا الطعام يسبب خلل الدهون ويدمر الكبد بصمت

تكريم حفظة القرآن من أبناء الوحدة المحلية بشنبارة بالزقازيق للعام السادس

تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم
تكريم حفظه القرآن الكريم

رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك

نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان
نظام رجيم صحي بعد العيد.. خطة سريعة لإنقاص الوزن والتخلص من دهون الكحك بدون حرمان

احذروها.. مشروبات شهيرة تسبب حصوات الكلى

) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري
) احذريها يوميًا.. مشروبات شهيرة قد تسبب حصوات الكلى دون أن تشعري

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

