مصدر إسرائيلي: استهداف مصنع لمعالجة الغاز بإيران أول مفاجأة وعد بها كاتس



أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي انفجارات وتسجيل إصابة خزانات ومنشآت للغاز في مصفاة عسلوية جنوبي البلاد.

ونقلت هيئة البث عن مسؤول إسرائيلي القول : هاجمنا منشأة الغاز الإيرانية الكبيرة في بوشهر جنوب البلاد "، مشيرا إلى أن الهجوم على منشأة الغاز جنوبي إيران تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر الإسرائيلي : استهداف مصنع لمعالجة الغاز يبدو أنه المفاجأة الأولى التي وعد بها وزير الدفاع الإسرائيل يسرائي كاتس اليوم. وأن استهداف مصنع لمعالجة الغاز في إيران هو أول مرة تقصف فيها بنى تحتية اقتصادية.

وختم مصدر إسرئيلي: تم تنفيذ التصعيد الموعود عبر استهداف مصنع معالجة غاز في إيران

