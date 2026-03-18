ضبط 18 قضية بيع أسطوانات بوتاجاز بأعلى من سعرها

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم حجب أسطوانات البوتاجاز وبيعها بالسوق السوداء بقصد الاستيلاء على أموال الدعم.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 18 قضية أسطوانات بوتاجاز مدعمة “بيع بسعر أعلى، وتجميع، وتصرف”، بإجمالى مضبوطات بلغت 1493 أسطوانة “مخصصة للاستخدام المنزلى والتجارى”، بنطاق محافظات “القاهرة – الشرقية – بنى سويف – كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسكندرية – دمياط”، وذلك لمنع الاتجار بها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





