باكستان تجدد حظر دخول الطائرات الهندية مجالها الجوي

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية، اليوم الأربعاء، تمديد قرار حظر دخول الطائرات التابعة لخطوط الطيران الهندية أو استخدامها للمجال الجوي الباكستاني، وذلك حتى الرابع والعشرين من شهر أبريل المقبل.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية أن هذا التمديد يعني دخول قرار الحظر عام كامل، حيث كانت إسلام آباد قد أغلقت أجواءها أمام الناقلات الهندية منذ الثالث والعشرين من أبريل العام الماضي؛ رداً على التوترات المتصاعدة بين البلدين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تسببت في خسائر مالية فادحة بمليارات الروبيات لشركات الطيران الهندية، نتيجة اضطرارها لتغيير مسارات رحلاتها الجوية، مما أدى إلى زيادة استهلاك الوقود وإطالة زمن الرحلات الدولية.

وكانت باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام الهند ردا على تعليق الهند اتفاقية الماء الحيوية بين البلدين وسط تزايد التوترات بين الجانبين في أعقاب وقوع هجوم بمنطقة "جامو وكشمير" التي تسيطر عليها الهند.

وقد أغلقت الهند أيضا مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية منذ 30 من أبريل الماضي، فيما شهد شهر مايو توترات عسكرية وضربات متبادلة بين الجانبين تم احتواؤها سريعا وتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار بوساطة الولايات المتحدة الأمريكية.