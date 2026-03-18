للتهنئة بعيد الفطر المبارك.. محافظ الوادي الجديد تستقبل نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات وراعي كنيسة السيدة العذراء بالخارجة، ووفد الكنيسة المرافق؛ وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكّدت المحافظ على تقديرها لهذه التهنئة الغالية والزيارة الكريمة التي تعكس روح الأخوة والمحبة ومشاعر الود المتبادل بين أبناء المحافظة، داعيةً الله أن يديم علي الشعب المصري تماسكه ووحدته وأن يوفق قيادته الحكيمة لما فيه خير المصريين جميعًا.

كما تناول اللقاء، بحث تخصيص أرض لإنشاء مجمع كنسي يتسع للأنشطة الدينية والاجتماعية لأبناء الكنيسة؛ وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز قيم المواطنة وبناء الإنسان.