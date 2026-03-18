محافظ الوادي الجديد : تجهيز 14ساحة كبرى و 331 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر

صرّحت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بأنه تم الانتهاء من تجهيز وفرش (١٤) ساحة كبرى و(٣٣١) مسجدًا لآداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى المحافظة،وتحديد إمام بكل مسجد وساحة لآداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّهت المحافظ بالتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات وتخصيص أماكن صلاة للسيدات، بالإضافة لتوزيع الهدايا والحلوى على الأطفال لإدخال البهجة والسرور. كما شددت على جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.