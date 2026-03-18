نظير عياد : لا حرج في زيارة الأضرحة والتبرك بها بشرط عدم المساس بالعقيدة

رد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على مظاهر تقبيل الأعتاب والتبرك بالمقام في بعض الأضرحة بما فيها مسجد السيدة زينب، موضحا أن العبادة أمور توقيفية.

الأمور التوقيفية في العبادة

وتابع مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج اسأل المفتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمور التوقيفية في العبادة، أي أنها متوقفة على إذن من الشارع الحكيم، مضيفا: الله تعالى يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

كما أوضح الدكتور نظير عياد، أن لا مانع من الذهاب إلى الأضرحة للزيارة والتلمس والتبرك بهذه الأمكان، شريطة ألا يكون في ذهابه ما يسبب نقصان في الدين أو العقيدة أو يترتب عليه الاتهام في السلوك.

وأضاف الدكتور نظير عياد: البعض يفعل ذلك بدافع المحبة، وبالتالي فهذه حالات خاصة بالعبد، وينبغى ألا يكون فتنة لغيره.

https://www.youtube.com/watch?v=l2HuvKLD4E8