نمو عالمي لـ Alfa Romeo في 2025 مع نمو عالمي يتجاوز 20%

ألفا روميو
ألفا روميو
كريم عاطف

سجلت علامة ألفا روميو Alfa Romeo أداء قوي خلال عام 2025، بعدما حققت نمو عالمي بنسبة 20.1%، مع تجاوز مبيعاتها حاجز 73 ألف سيارة حول العالم، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجيتها التي تركز على التوسع المدروس وتعزيز تجربة العملاء.

وجاءت أوروبا في صدارة الأسواق، مستحوذة على أكثر من 80% من إجمالي المبيعات، مع تسجيل نمو لافت بلغ 31.1% مقارنة بعام 2024، وشهدت الأسواق الكبرى أداء استثنائي، حيث قفزت المبيعات في المملكة المتحدة بنسبة 80.1%، تلتها فرنسا بـ41.9%، ثم إيطاليا وألمانيا بنسب متقاربة تجاوزت 20%، إضافة إلى إسبانيا التي سجلت نمو جيد.

كما عززت علامة ألفا روميو موقعها داخل السوق الإيطالية باعتبارها الأسرع نمو بين العلامات الفاخرة من حيث الحصة السوقية، وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واصلت Alfa Romeo توسعها بنمو 16.3%، مدفوعة بأداء قوي في المغرب وتركيا، أما في اسيا فقد سجلت أعلى معدلات النمو بنسبة 43.8%، مع قفزة كبيرة في اليابان، إلى جانب إعادة إطلاق العلامة في أسواق مثل تايوان وماليزيا، ما ساهم في تعزيز حضورها الإقليمي.

وكان لطراز Alfa Romeo Junior دور محوري في هذا الأداء، حيث تجاوزت طلباته 60 ألف وحدة منذ إطلاقه، مع حصة 17% للنسخة الكهربائية بالكامل، ونجح الطراز في جذب شريحة جديدة من العملاء، ليحتل مراكز متقدمة ضمن فئة الـB-SUV الفاخرة في عدة أسواق أوروبية وعالمية، مع تصدره في بعض الدول.

كما واصل طراز Alfa Romeo Tonale تعزيز موقعه كأحد أهم ركائز العلامة، حيث حل ثانيا من حيث حجم المبيعات عالميًا، مع استعدادات لدخول عامه الكامل الأول بالتحديثات الجديدة خلال 2026، بما يدعم حضور الشركة في فئة الـC-SUV الفاخرة.

في الوقت نفسه، حافظت طرازات Alfa Romeo Giulia وAlfa Romeo Stelvio على مكانتهما القوية، مع استمرار إنتاجهما حتى 2027، ونجاح الإصدارات عالية الأداء Quadrifoglio التي سجلت أعلى نسبة مبيعات في تاريخها، ما يعكس الطلب المتزايد على السيارات الرياضية.

وعلى صعيد الطرازات الحصرية، تواصل Alfa Romeo 33 Stradale ترسيخ صورة العلامة كرمز للفخامة والأداء، مع استمرار عمليات التسليم وفق الخطة، وأكدت الإدارة التنفيذية أن هذا النمو لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يعكس تحولا حقيقيا في مكانة العلامة عالميا، مع التركيز على الابتكار والحفاظ على الهوية الرياضية الإيطالية، ما يمهد لمزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة.                        

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

عيد الفطر 2026

أهلا بالعيد الجمعة أم السبت.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

حالة الطقس

طقس غد الخميس.. سقوط أمطار على هذه المناطق

رؤية الهلال

حُسم الأمر | الجمعة أول أيام عيد الفطر في 7 دول .. وترقّب إعلان البقية

الطقس

تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة تضرب هذه المناطق غدا

برج العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 19 مارس 2026: خلافات بسيطة

تنظيف الحقيبة الجلد

استعدادا للعيد .. إليك طريقة تنظيف الحقيبة الجلد

بسكويت البرتقال

طريقة عمل البسكويت بالبرتقال بمذاق شهي

بالصور

قبل العيد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص المسلوق في العيد؟

قبل العيد..طريقة عمل المخمريّة في المنزل للنساء

قبل العيد .. أسعار فيات شاهين المستعملة

فيديو

الطفل الصيني شاو زييان

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

