نمو عالمي لـ Alfa Romeo في 2025 مع نمو عالمي يتجاوز 20%

سجلت علامة ألفا روميو Alfa Romeo أداء قوي خلال عام 2025، بعدما حققت نمو عالمي بنسبة 20.1%، مع تجاوز مبيعاتها حاجز 73 ألف سيارة حول العالم، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجيتها التي تركز على التوسع المدروس وتعزيز تجربة العملاء.

وجاءت أوروبا في صدارة الأسواق، مستحوذة على أكثر من 80% من إجمالي المبيعات، مع تسجيل نمو لافت بلغ 31.1% مقارنة بعام 2024، وشهدت الأسواق الكبرى أداء استثنائي، حيث قفزت المبيعات في المملكة المتحدة بنسبة 80.1%، تلتها فرنسا بـ41.9%، ثم إيطاليا وألمانيا بنسب متقاربة تجاوزت 20%، إضافة إلى إسبانيا التي سجلت نمو جيد.

كما عززت علامة ألفا روميو موقعها داخل السوق الإيطالية باعتبارها الأسرع نمو بين العلامات الفاخرة من حيث الحصة السوقية، وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واصلت Alfa Romeo توسعها بنمو 16.3%، مدفوعة بأداء قوي في المغرب وتركيا، أما في اسيا فقد سجلت أعلى معدلات النمو بنسبة 43.8%، مع قفزة كبيرة في اليابان، إلى جانب إعادة إطلاق العلامة في أسواق مثل تايوان وماليزيا، ما ساهم في تعزيز حضورها الإقليمي.

وكان لطراز Alfa Romeo Junior دور محوري في هذا الأداء، حيث تجاوزت طلباته 60 ألف وحدة منذ إطلاقه، مع حصة 17% للنسخة الكهربائية بالكامل، ونجح الطراز في جذب شريحة جديدة من العملاء، ليحتل مراكز متقدمة ضمن فئة الـB-SUV الفاخرة في عدة أسواق أوروبية وعالمية، مع تصدره في بعض الدول.

كما واصل طراز Alfa Romeo Tonale تعزيز موقعه كأحد أهم ركائز العلامة، حيث حل ثانيا من حيث حجم المبيعات عالميًا، مع استعدادات لدخول عامه الكامل الأول بالتحديثات الجديدة خلال 2026، بما يدعم حضور الشركة في فئة الـC-SUV الفاخرة.

في الوقت نفسه، حافظت طرازات Alfa Romeo Giulia وAlfa Romeo Stelvio على مكانتهما القوية، مع استمرار إنتاجهما حتى 2027، ونجاح الإصدارات عالية الأداء Quadrifoglio التي سجلت أعلى نسبة مبيعات في تاريخها، ما يعكس الطلب المتزايد على السيارات الرياضية.

وعلى صعيد الطرازات الحصرية، تواصل Alfa Romeo 33 Stradale ترسيخ صورة العلامة كرمز للفخامة والأداء، مع استمرار عمليات التسليم وفق الخطة، وأكدت الإدارة التنفيذية أن هذا النمو لا يقتصر على الأرقام فقط، بل يعكس تحولا حقيقيا في مكانة العلامة عالميا، مع التركيز على الابتكار والحفاظ على الهوية الرياضية الإيطالية، ما يمهد لمزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة.