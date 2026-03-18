تعليق قوي من الاتحاد المغربي على قرارات الكاف بشأن نهائي أمم أفريقيا

علق الاتحاد المغربي لكرة القدم، على قرارات لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية والتي شهدت منح المغرب اللقب وسحبه من السنغال.

وقال الاتحاد المغربي في بيان: “أكد الاتحاد أن القرار يحترم القواعد ويضمن نزاهة المنافسات الأفريقية”.

وتابع: “ لم يكن الأمر متعلقًا بالأداء على أرض الملعب، بل بتطبيق القواعد بشكل صحيح”.

وأضاف: “لقد اتبعوا جميع الإجراءات القانونية، وحضروا جلسات الاستماع، ووثقوا بالعملية، يُقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الآن بأن القواعد لم تُحترم بالكامل سابقًا، ويُعد هذا القرار سابقةً في القضايا المستقبلية”.

واختتم: “ينصب التركيز الآن على المنافسات القادمة مثل كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية للسيدات، كما يُشيد الاتحاد بجميع المنتخبات المشاركة التي أظهرت احترامًا لكرة القدم الأفريقية”.