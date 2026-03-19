بمناسبة عيد الفطر .. طريقة عمل مكرونة بالرنجة

مكرونة بالرنجة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فهي من الأكلات الغير تقليدية و اللذيذة.

قدمت الشيف نونا، مقدمة برنامج البلدي يوكل، على قناة بانوراما فود، طريقة عمل مكرونة بالرنجة بخطوات بسيطة و سهلة.



مقادير المكرونة بالرنجة



رنجة مقطعة

كيس مكرونة مسلوقة

3طماطم مقطعة

٢فلفل ألوان مفروم

٢ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

حزمة بصل أخضر حلقات

كوب عصير ليمون

زيت



طريقة تحضير مكرونة بالرنجة



في بولة نضع كل المكونات "ويمكن أن نضيف القليل من صوص الطحينة" ونقلب جيداً ثم تقدم وصحتين وهنا