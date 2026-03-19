بمناسبة عيد الفطر .. طريقة عمل مكرونة بالرنجة

مكرونة بالرنجة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك تطبيقها في المنزل خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، فهي من الأكلات الغير تقليدية و اللذيذة.
قدمت الشيف نونا، مقدمة برنامج البلدي يوكل، على قناة بانوراما فود، طريقة عمل مكرونة بالرنجة بخطوات بسيطة و سهلة.
مقادير المكرونة بالرنجة
رنجة مقطعة
كيس مكرونة مسلوقة
3طماطم مقطعة
٢فلفل ألوان مفروم
٢ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم
حزمة بصل أخضر حلقات
كوب عصير ليمون
زيت
طريقة تحضير مكرونة بالرنجة
في بولة نضع كل المكونات "ويمكن أن نضيف القليل من صوص الطحينة" ونقلب جيداً ثم تقدم وصحتين وهنا