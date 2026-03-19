تعرض سفينة لهجوم بقذيفة مجهولة قبالة سواحل منطقة رأس لفان في قطر



أعلنت هيئة العمليات البحرية البريطانية تعرض سفينة لهجوم بقذيفة مجهولة فجر اليوم قبالة سواحل منطقة رأس لفان في قطر.

وشهدت قطر تصعيدًا أمنيًا خطيرًا بعد تعرض مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم صاروخي، أسفر عن اندلاع حريق داخل أحد المواقع الحيوية، في تطور يعكس اتساع دائرة استهداف منشآت الطاقة في المنطقة.

وأفادت تقارير محلية نقلا عن قطر للطاقة، أن المدينة الصناعية تعرضت مساء اليوم لهجمات صاروخية، ما أدى إلى اشتعال النيران داخل أحد المرافق، وسط حالة استنفار واسعة لفرق الطوارئ.

وأكدت "قطر للطاقة" في بيانها أنها قامت بنشر فرق الاستجابة بشكل فوري لاحتواء الحريق في رأس لفان، مشيرة إلى أن النيران تسببت في أضرار جسيمة بالموقع المستهدف، إلا أنه لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة الهجوم.

وفي تحديث لاحق، شددت الشركة على أن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منشآت أخرى، وهو ما ساهم في الحد من تداعيات الحادث، خاصة في ظل حساسية الموقع الذي يُعد من أهم مراكز إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتُعتبر مدينة رأس لفان الصناعية ركيزة أساسية في قطاع الطاقة العالمي، حيث تضم منشآت استراتيجية لمعالجة وتسييل الغاز، ما يجعل أي استهداف لها يحمل تداعيات محتملة تتجاوز الحدود المحلية لتطال الأسواق الدولية.

ويأتي هذا الهجوم في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث باتت منشآت الطاقة هدفًا مباشرًا في سياق الصراعات الجيوسياسية، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الإمدادات واستقرار الأسواق.

ويرى مراقبون أن استهداف منشأة بهذا الحجم يشكل رسالة تصعيدية واضحة، خاصة في ظل التوترات المرتبطة بالملف الإيراني، ما يعكس انتقال الصراع إلى مرحلة أكثر حساسية، تستهدف البنية التحتية الحيوية بشكل مباشر.

ورغم احتواء الحريق وعدم وقوع خسائر بشرية، فإن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالموقع تطرح تساؤلات حول حجم التأثير الفعلي على العمليات داخل رأس لفان، وما إذا كانت هناك انعكاسات محتملة على إنتاج أو تصدير الغاز خلال الفترة المقبلة.

وفي المجمل، يؤكد هذا التطور أن منطقة الخليج تدخل مرحلة جديدة من التوتر، حيث لم تعد المواجهات تقتصر على الأهداف العسكرية، بل امتدت إلى شرايين الطاقة، ما يضع الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي أمام تحديات متزايدة.

