أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بعد قرار الفيدرالي الأميركي

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الخميس 19 مارس 2026 حيث استقر كل من الدولار الأمريكي والدينار الكويتي والريال السعودي فيما تراجع اليورو اليوم، وذلك بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير.
ويأتي ذلك أيضاً بالتزامن مع بدء الإجازة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل ما ساهم في هدوء نسبي بحركة التداول داخل القطاع المصرفي.
أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري:
الدولار الأمريكي
52 29 جنيه للشراء
52 39 جنيه للبيع
اليورو
60 34 جنيه للشراء
60 46 جنيه للبيع
الجنيه الإسترليني
69 82 جنيه للشراء
69 97 جنيه للبيع
الفرنك السويسري
66 52 جنيه للشراء
66 67 جنيه للبيع
الريال السعودي
13 92 جنيه للشراء
13 95 جنيه للبيع
الدينار الكويتي
170 52 جنيه للشراء
170 90 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
14 23 جنيه للشراء
14 26 جنيه للبيع
اليوان الصيني
7 60 جنيه للشراء
7 62 جنيه للبيع
وبالنسبة لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري فقد جاءت كالتالي:
الدولار الأمريكي
52 29 جنيه للشراء
52 39 جنيه للبيع
اليورو
59 84 جنيه للشراء
60 20 جنيه للبيع
الجنيه الإسترليني
69 26 جنيه للشراء
69 66 جنيه للبيع
الدولار الكندي
38 03 جنيه للشراء
38 19 جنيه للبيع
الفرنك السويسري
65 71 جنيه للشراء
66 23 جنيه للبيع
الدينار الكويتي
168 05 جنيه للشراء
170 90 جنيه للبيع
الريال السعودي
13 89 جنيه للشراء
13 95 جنيه للبيع
الدرهم الإماراتي
14 22 جنيه للشراء
14 26 جنيه للبيع
الدينار البحريني
137 26 جنيه للشراء
138 94 جنيه للبيع
الريال العماني
134 47 جنيه للشراء
136 08 جنيه للبيع
الريال القطري
13 27 جنيه للشراء
14 37 جنيه للبيع
الدينار الأردني
73 20 جنيه للشراء
73 99 جنيه للبيع