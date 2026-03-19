قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم بعد قرار الفيدرالي الأميركي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري حالة من التباين خلال تعاملات اليوم الخميس 19 مارس 2026 حيث استقر كل من الدولار الأمريكي والدينار الكويتي والريال السعودي فيما تراجع اليورو اليوم، وذلك بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير.

ويأتي ذلك أيضاً بالتزامن مع بدء الإجازة الرسمية للبنوك بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل ما ساهم في هدوء نسبي بحركة التداول داخل القطاع المصرفي.


أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري:

الدولار الأمريكي

52 29 جنيه للشراء

52 39 جنيه للبيع

اليورو

60 34 جنيه للشراء

60 46 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

69 82 جنيه للشراء

69 97 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

66 52 جنيه للشراء

66 67 جنيه للبيع

الريال السعودي

13 92 جنيه للشراء

13 95 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

170 52 جنيه للشراء

170 90 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

14 23 جنيه للشراء

14 26 جنيه للبيع

اليوان الصيني

7 60 جنيه للشراء

7 62 جنيه للبيع


وبالنسبة لأسعار العملات في البنك الأهلي المصري فقد جاءت كالتالي:

الدولار الأمريكي

52 29 جنيه للشراء

52 39 جنيه للبيع

اليورو

59 84 جنيه للشراء

60 20 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

69 26 جنيه للشراء

69 66 جنيه للبيع

الدولار الكندي

38 03 جنيه للشراء

38 19 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

65 71 جنيه للشراء

66 23 جنيه للبيع


الدينار الكويتي

168 05 جنيه للشراء

170 90 جنيه للبيع


الريال السعودي

13 89 جنيه للشراء

13 95 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

14 22 جنيه للشراء

14 26 جنيه للبيع

الدينار البحريني

137 26 جنيه للشراء

138 94 جنيه للبيع

الريال العماني

134 47 جنيه للشراء

136 08 جنيه للبيع

الريال القطري

13 27 جنيه للشراء

14 37 جنيه للبيع

الدينار الأردني

73 20 جنيه للشراء

73 99 جنيه للبيع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الام المثالية بالشرقية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

