وحش الفئة المتوسطة.. إليك أفضل الهواتف الاقتصادية من سامسونج في 2026

بعد التشويق لوصول هاتف iQOO Z11 خلال الأيام القليلة الماضية، أكدت iQOO رسميًا إطلاقه في 26 مارس. كما أكدت الشركة أنها ستكشف النقاب عن هاتف iQOO Z11x بالتزامن مع Z11. إليكم أهم مواصفاته

هاتف iQOO Z11

ستضم سلسلة Z11 طرازين، حيث يحتل هاتف iQOO Z11 مرتبة أعلى قليلاً من Z11x. ووفقًا للشركة، يقدم Z11 ميزتين بارزتين لأول مرة في تاريخ العلامة التجارية. فهو مزود بأكبر بطارية تم استخدامها على الإطلاق في هواتف iQOO الذكية، بسعة 9020 مللي أمبير/ساعة. كما يتميز الجهاز بشاشة ألعاب لحماية العين بتردد 165 هرتز ، وهي الأولى من نوعها في هواتف iQOO .

كشفت تقارير حديثة أنه سيضم أيضًا شاشة OLED بحجم 6.83 بوصة ودقة 1.5K، ومعالج Dimensity 8500 ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 16 جيجابايت ، وسعة تخزين داخلية 512 جيجابايت، ونظام تشغيل Android 16 مبني على OriginOS 6، وشحن سريع بقوة 90 واط. وسيتوفر بألوان الفضي والأسود والأزرق الفاتح، بسعر يقارب 290 دولارًا أمريكيًا في الصين .



المواصفات الرئيسية لهاتف iQOO Z11x



إلى جانب هاتف Z11، ستطرح iQOO أيضًا هاتف Z11x، الذي يتميز بشاشة LCD مقاس 6.76 بوصة مزودة بميزات حماية للعين، وشريحة Dimensity 7400، وبطارية بسعة 7200 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 44 واط. وسيتوفر بألوان الفضي والأخضر والأزرق الداكن.