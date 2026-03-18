أخبار التكنولوجيا.. هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة.. وأفضل ساعة ذكية في 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

تنافس أبل وتش.. إليك أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026

أطلقت أوبو أحدث ساعاتها الذكية، Watch X3 والتي تأتي بتصميم مذهل، وميزات متقدمة لتتبع الصحة

تتميز ساعة Oppo Watch X3 بتصميم خفيف الوزن مصنوع بالكامل من التيتانيوم وشاشة OLED من نوع LTPO مقاس 1.5 بوصة توفر سطوعًا عاليا لضمان رؤية واضحة تحت أشعة الشمس

هل هاتفك منهم .. تحديث Android 16 يصل إلى تلك الأجهزة

بينما بدأت موتورولا بالفعل في قبول طلبات برنامج Android 17 التجريبي، لا يزال عدد قليل من الأجهزة ينتظر الحصول على Android 16. ومن بينها جهاز Motorola Edge 50 Neo، الذي بدأ للتو في تلقي تحديث Android 16 المستقر بعد أكثر من شهرين من الاختبار التجريبي .

بميزات ثورية هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

من المتوقع أن تضم تشكيلة هواتف Honor الرائدة من الجيل القادم هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR. وتشير التقارير إلى أن Magic 9 قد يأتي بشاشة أصغر مقارنةً بشاشة Honor Magic 8 التي يبلغ حجمها 6.58 بوصة. وعلى الرغم من حجمه الأصغر، فمن المتوقع أن يتميز ببطارية أكبر، قد تتجاوز سعة بطارية OnePlus 15T التي تبلغ 7500 مللي أمبير. وقد كشف تسريب جديد أن Magic 9 قد يضم نظام كاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل.