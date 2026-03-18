هل هاتفك منهم .. تحديث Android 16 يصل إلى تلك األأجهزة

هل هاتفك منهم .. تحديث Android 16 يصل إلى تلك الأجهزة

لمياء الياسين

بينما بدأت موتورولا بالفعل في قبول طلبات برنامج Android 17 التجريبي، لا يزال عدد قليل من الأجهزة ينتظر الحصول على Android 16. ومن بينها جهاز Motorola Edge 50 Neo، الذي بدأ للتو في تلقي تحديث Android 16 المستقر بعد أكثر من شهرين من الاختبار التجريبي .

لم تؤكد موتورولا إطلاق التحديث بعد. مع ذلك، بدأ بعض مستخدمي هاتف Edge 50 Neo بتلقيه بالفعل، كما رصد موقع Ytechb. يأتي هذا التحديث الرئيسي مع إصدار البرنامج الثابت W1UI36H.39-17 ، ويبلغ حجم التنزيل حوالي 2.14 جيجابايت . ويجري طرحه حاليًا في عدة دول أوروبية، منها إيطاليا وبولندا وإسبانيا ورومانيا. ومن المتوقع أن تبدأ مناطق أخرى، بما فيها الهند، بتلقي التحديث قريبًا.

تحديث موتورولا إيدج 50 نيو إلى أندرويد 16

إذا كان لديك جهاز Edge 50 Neo وما زلت تنتظر إشعارًا بالتحديث، فانتقل إلى الإعدادات > تحديثات النظام > التحقق من وجود تحديثات للتحقق من التحديثات المتاحة يدويًا. نظرًا لأن عملية التوزيع قد بدأت للتو، فقد يستغرق ظهور التحديث على جهاز موتورولا الخاص بك بعض الوقت

يُعدّ هاتف Edge 50 Neo من بين أجهزة موتورولا القليلة التي تأتي مع ضمان خمسة تحديثات لنظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية من الشركة. وبما أنه أُطلق بنظام Android 14، فمن المتوقع أن يتلقى تحديثات نظام التشغيل حتى Android 19.

ما الجديد في نظام أندرويد 16؟
 

رغم أنها ترقية رئيسية لنظام التشغيل، فلا تتوقع تغييرات بصرية جذرية أو ميزات ثورية. مع ذلك، لا تزال هناك بعض التحسينات المفيدة والميزات الجديدة التي تُعزز تجربة استخدام البرنامج. تُقدم هذه الترقية ميزة جديدة لتقليل عدد الإشعارات، مما يمنعك من الشعور بالإزعاج عند إرسال تطبيق ما عددًا كبيرًا من الإشعارات في فترة زمنية قصيرة. وتعمل هذه الميزة عن طريق تقليل حجم الإشعارات الواردة لهذا التطبيق تحديدًا.

يتيح لك نظام Android 16 إنشاء نماذج مخصصة وفقًا لاحتياجاتك، بالإضافة إلى الأوضاع الحالية، بما في ذلك وضع "عدم الإزعاج" ووضع "وقت النوم" ووضع "القيادة". كما يمكنك الاتصال بنقطة اتصال جهاز آخر دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور، بشرط تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه على كلا الجهازين. ويُقدّم التحديث أيضًا تحسينات على أجهزة السمع، وحماية من التطبيقات الضارة، وترقيات في الأداء.

أندرويد 16 تحديث أندرويد 16 هاتف موتورولا هاتف موتورولا إيدج 50 نيو تحديثات الأمنية Android 14 Android 19

