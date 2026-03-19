وزير الخارجية الإيراني: إذا هُوجمت بنيتنا التحتية مجددا لن يكون هناك رادع

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس أن رد طهران على الهجوم الإسرائيلي على البنية التحتية الإيرانية لم يستخدم سوؤ جزء ضئيل من قوة الجمهورية الإسلامية.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني "لم يستخدم ردنا على الهجوم الإسرائيلي على بنيتنا التحتية سوى جزء ضئيل من قوتنا. والسبب الوحيد لضبط النفس هو احترام طلب خفض التصعيد".

وأضاف عراقجي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" : "لا رادع على الإطلاق إذا تعرضت بنيتنا التحتية للهجوم مرة أخرى. أي نهاية لهذه الحرب يجب أن تعالج الأضرار التي لحقت بمواقعنا المدنية".

يأتي ذلك في سياق الحرب ضد إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي، بهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك، وأفاد مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية بأن البنتاجون يسعى للحصول على 200 مليار دولار إضافية لتمويل الحرب على إيران.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات، أن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت الطلب إلى البيت الأبيض.

وفي سياق آخر، استهدفت إيران مصفاة سعودية على البحر الأحمر، وأضرمت النيران في منشآت قطرية للغاز الطبيعي المسال ومصفاتين نفطيتين كويتيتين، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز العالمية بشكل حاد.