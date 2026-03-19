محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية ساحات الصلاة والحدائق قبل ساعات من أول أيام عيد الفطر

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، بجولة ميدانية موسعة، لمتابعة جاهزية ساحات صلاة العيد والحدائق والمنتزهات العامة،في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال أول أيام عيد الفطر المبارك يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والمهندس أحمد عبدالرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الاوقاف ، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنية.

وشددت المحافظ خلال جولتها التي شملت نادي نقابة المهندسين و حديقة السلام و نادي التعمير ساحة مركز شباب الخارجة، رفع درجة الاستعداد القصوى بساحات الصلاة والحدائق والمتنزهات، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، وصيانة المسطحات الخضراء وأعمدة الإنارة، والتأكد من جاهزية دورات المياه، لضمان أداء الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة، وتوافر الخدمات العامة تيسيرًا على المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

من ناحية أخرى، وجهت مجدى بسرعة الانتهاء من رفع الإحداثيات الخاصة بالأرض غير المستغلة المجاورة لمديرية الشباب والرياضة، تمهيدًا لاستغلالها في إنشاء فرع منافذ السلع “Carry On” لخدمة المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة قاعة المسرح بنادي التعمير، وتطوير ملعب الإسكواش، وبحث آليات تشغيله واستغلاله بالشكل الأمثل لخدمة الشباب.