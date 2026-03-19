محافظ دمياط يتابع تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر



تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، استعدادات الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الأوقاف لتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك و جاهزية الخدمات لاستقبال العيد .

وعلى صعيد آخر،، تابع " محافظ دمياط " الأحوال الجوية بالمراكز والمدن نظرًا لتعرض المحافظة لهبوب رياح وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب الانحاء ، وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات للتعامل الفوري مع موجة الطقس السئ.