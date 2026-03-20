برلماني: جولة السيسي الخليجية تعكس تحركات مصرية استباقية لحماية الأمن العربي

قال النائب الدكتور احمد عبد المجيد امين سر لجنة التعليم بمجلس النواب. إن الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر تؤكد أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية استباقية تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي قبل تفاقم الأزمات، وليس فقط التعامل مع تداعياتها بعد وقوعها، خاصة في ظل تصاعد المواجهات المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأوضح عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم. أن هذا التحرك يعكس إدراكًا عميقًا لدى القيادة السياسية بحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، حيث تسعى مصر إلى منع تحول التوترات الحالية إلى صراع إقليمي شامل قد يمتد تأثيره إلى كافة الدول العربية، وهو ما يتطلب تنسيقًا وثيقًا وسريعًا بين الدول الشقيقة.

وأضاف عضو مجلس النواب. أن الزيارة حملت رسائل سياسية مهمة، أبرزها التأكيد على أن التضامن العربي لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة المرحلة، وأن أي تهديد يطال دولة عربية هو تهديد مباشر لباقي الدول، وهو ما يفسر حرص مصر على الوقوف بجانب أشقائها في الخليج.

وأشار نائب الاسكندرية، إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس مع القيادات الخليجية ساهمت في تعزيز مستوى التشاور والتنسيق، بما يدعم قدرة الدول العربية على اتخاذ مواقف موحدة تجاه التحديات الراهنة، ويعزز من قدرتها على حماية مصالحها الاستراتيجية.

وأكد الدكتور احمد عبد المجيد. أن هذه الجولة تمثل خطوة مهمة في مسار بناء موقف عربي أكثر تماسكًا، قادر على التعامل مع المتغيرات المتسارعة في الإقليم، بما يحفظ استقراره ويمنع انزلاقه إلى مزيد من التوتر.