نائبة: تماسك العلاقات العربية خط أحمر.. وحروب الشائعات لن تنال من وحدة الصف

أكدت النائبة شيرين صبري، عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات المصرية العربية تمثل أحد أعمدة الأمن القومي، مشددة على أن ما يجمع مصر بأشقائها العرب، خاصة دول الخليج، هو تاريخ ممتد من التعاون والتكامل الذي لا يمكن النيل منه عبر حملات مغرضة أو شائعات ممنهجة.

وأضافت صبري، في تصريح صحفي، أن التحركات الإعلامية الرسمية الأخيرة تعكس وعيًا كبيرًا بخطورة المرحلة، وحرص الدولة المصرية على التصدي لأي محاولات تستهدف تشويه صورة العلاقات العربية أو بث الفرقة بين الشعوب، مؤكدة أن هذه المحاولات لن تنجح في ظل الوعي المتزايد لدى المواطنين.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن العلاقات بين مصر والدول العربية لم تُبنَ على المصالح المؤقتة، بل على أسس راسخة من وحدة المصير والتحديات المشتركة، وهو ما ظهر جليًا في مواقف تاريخية عديدة، وقفت خلالها الدول العربية صفًا واحدًا في مواجهة الأزمات.

وشددت النائبة شيرين صبري على أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة مفتوحة لترويج الشائعات، لافتة إلى أن بعض الجهات تستغلها لبث معلومات مضللة تستهدف زعزعة الثقة بين الدول العربية، وهو ما يتطلب وعيًا جماعيًا للتصدي لتلك الحملات.

وأشارت إلى أن هذه المحاولات تقف وراءها قوى تسعى إلى تفكيك وحدة الصف العربي وإضعاف تماسكه، مؤكدة أن الحفاظ على هذه الوحدة مسؤولية مشتركة بين المؤسسات الرسمية والإعلام والمواطنين.

وأكدت صبري أن الدولة المصرية، بقيادتها السياسية، حريصة على تعزيز علاقاتها العربية وفق رؤية استراتيجية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يضمن استقرار المنطقة وحماية مصالح شعوبها.

ودعت عضو مجلس الشيوخ وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات، لما لذلك من تأثير مباشر على الأمن القومي والعلاقات بين الدول.

واختتمت النائبة شيرين صبري تصريحها بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للعمل العربي المشترك، وأن وحدة الصف العربي هي السبيل لمواجهة التحديات الراهنة والحفاظ على استقرار المنطقة.