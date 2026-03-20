قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

نائبة: زيارة الرئيس للخليج تعكس تضامنا مباشرا ورسائل طمأنة في توقيت حرج

جيهان شاهين

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب،  أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول الخليج تحمل دلالات سياسية واستراتيجية كبيرة، خاصة أنها تأتي في توقيت دقيق يشهد تصاعدًا في التوترات الإقليمية.

وأوضحت شاهين أن الزيارة في حد ذاتها تمثل رسالة دعم مباشرة من القيادة المصرية إلى دول الخليج، وتأكيدًا على وقوف مصر بجانب أشقائها في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن التحرك المصري يعكس حرصًا على تعزيز التنسيق والتشاور في هذه المرحلة الحساسة.

وأضافت أن لقاءات الرئيس السيسي مع قادة دول الخليج خلال الزيارة تسهم في توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، بما يدعم اتخاذ مواقف عربية موحدة تحفظ أمن واستقرار الدول العربية.

وشددت على أن هذه الزيارة تُعد ترجمة عملية لتأكيدات مصر المستمرة بأن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وأن أمن دول الخليج يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري، وهو ما تحرص القيادة السياسية على تجسيده من خلال تحركاتها الخارجية.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي إلى الخليج تبعث برسالة واضحة إلى العالم بأن هناك تنسيقًا عربيًا قائمًا وقويًا، وأن الدول العربية قادرة على التحرك المشترك لحماية أمنها ومصالحها في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ترشيحاتنا

نبض الأرض

بالصور

فيديو

مسلسل الكينج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

أحمد عاطف آدم

أبوبكر المطعني

د. أمل منصور

ياسر إبراهيم عبيدو

المزيد