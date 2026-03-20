نائبة: زيارة الرئيس للخليج تعكس تضامنا مباشرا ورسائل طمأنة في توقيت حرج

أكدت النائبة جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دول الخليج تحمل دلالات سياسية واستراتيجية كبيرة، خاصة أنها تأتي في توقيت دقيق يشهد تصاعدًا في التوترات الإقليمية.

وأوضحت شاهين أن الزيارة في حد ذاتها تمثل رسالة دعم مباشرة من القيادة المصرية إلى دول الخليج، وتأكيدًا على وقوف مصر بجانب أشقائها في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن التحرك المصري يعكس حرصًا على تعزيز التنسيق والتشاور في هذه المرحلة الحساسة.

وأضافت أن لقاءات الرئيس السيسي مع قادة دول الخليج خلال الزيارة تسهم في توحيد الرؤى وتبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في المنطقة، بما يدعم اتخاذ مواقف عربية موحدة تحفظ أمن واستقرار الدول العربية.

وشددت على أن هذه الزيارة تُعد ترجمة عملية لتأكيدات مصر المستمرة بأن الأمن العربي كلٌ لا يتجزأ، وأن أمن دول الخليج يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري، وهو ما تحرص القيادة السياسية على تجسيده من خلال تحركاتها الخارجية.

واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي إلى الخليج تبعث برسالة واضحة إلى العالم بأن هناك تنسيقًا عربيًا قائمًا وقويًا، وأن الدول العربية قادرة على التحرك المشترك لحماية أمنها ومصالحها في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.