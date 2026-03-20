محافظ الإسكندرية يكرم أسر الشهداء بمناسبة عيد الفطر

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حفل تكريم عدد من أسر الشهداء، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرص المحافظة على مشاركة أسر الأبطال فرحة العيد.

جاء ذلك بحضور، اللواء أحمد حبيب السكرتير العام بالمحافظة ومحمد صلاح السكرتير العام المساعد بالمحافظة والعميد أحمد البحيري المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية.

وخلال اللقاء، نقل المحافظ تحيات وتقدير القيادة السياسية لأسر الشهداء، مشددًا على أن تضحيات أبنائهم ستظل محل فخر واعتزاز دائم من جميع أبناء الوطن، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، تقديرًا لما قدموه من بطولات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأكد المحافظ أن أسر الشهداء في صدارة اهتمامات الدولة، مشيرًا إلى أن ما قدمه الشهداء من تضحيات سيظل رمزًا للعطاء والفداء، ومنارة تضيء طريق الأجيال القادمة نحو حب الوطن والانتماء إليه.

كما حرص المحافظ على تبادل التهاني مع أسر الشهداء بهذه المناسبة المباركة، مؤكدًا استمرار التواصل معهم والعمل على تلبية احتياجاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا أن أسر الشهداء في القلب والوجدان.