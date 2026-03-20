بيراميدز يسعى لمواصلة حلم الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا

تشهد ملاعب القارة السمراء العديد من المواجهات الهامة والحاسمة، حيث تنطلق غدا السبت جولة الإياب في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وسيكون ملعب (30 يونيو) مسرحا لمواجهة مرتقبة بين بيراميدز (حامل اللقب) والجيش الملكي، حيث يمتلك الفريق السماوي الحظوظ الأوفر في الصعود لقبل النهائي، عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1 / 1 في العاصمة المغربية الرباط.

وبات يكفي بيراميدز الفوز بأي نتيجة أو حتى التعادل بدون أهداف للصعود للدور المقبل، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض التي يتم الاحتكام إليها في حال التعادل في مباراتي الذهاب والإياب وفقا للائحة المسابقة.

في المقابل، بات ينبغي على الجيش الملكي الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تزيد عن 1 / 1، من أجل استمرار مغامرته في المسابقة، التي أحرز لقبها عام 1985، ولكن في حال انتهاء اللقاء بالتعادل بنفس نتيجة لقاء الذهاب سوف يحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وبينما يرغب بيراميدز في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي حصل عليه لأول مرة العام الماضي، فإن الجيش الملكي يتطلع للثأر من خروجه أمام الفريق السماوي في ذات الدور بالنسخة الماضية.