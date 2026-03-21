بنك UBS يتوقع ارتفاع أسواق الأسهم العالمية في نهاية 2026



أكد مكتب الاستثمار الرئيسي في إدارة الثروات العالمية ببنك يو بي إس في مذكرة صدرت يوم الجمعة 20 مارس 2026، تمسك البنك بنظرته المتفائلة تجاه أسواق الأسهم العالمية، متوقعًا ارتفاعها بحلول نهاية العام، على الرغم من فترات التقلبات الدورية.



وأوضح الاستراتيجي ساجار خانديلوال أن الأسواق العالمية ستشهد نموًا تدريجيًا مع استيعاب المستثمرين للتطورات الاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية، مؤكدًا على أهمية تعزيز المحافظ الاستثمارية الأساسية لمواجهة أي اضطرابات محتملة.



وأشار خانديلوال إلى أن بناء محفظة استثمارية أساسية يساعد المستثمرين على الحفاظ على التركيز على أهدافهم طويلة الأجل، خاصة في ظل المخاوف الحالية مثل الحرب الإيرانية وضغوط الذكاء الاصطناعي والائتمان. وأضاف أن تنويع المحفظة على نطاق واسع بين فئات الأصول والمناطق الجغرافية والقطاعات يسهم في نمو الثروة بشكل مستمر ويتيح تحقيق عوائد مركبة.



وأكد الاستراتيجي أن هذا النهج يعزز فرص تحقيق الأهداف المالية ويسمح للمستثمرين بمتابعة الفرص التكتيكية بثقة أكبر، مع تقليل مخاطر الخسائر خلال فترات الانكماش الاقتصادي.



وتشهد الأسواق العالمية حالة من الاضطراب بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وارتفاع أسعار النفط، ما أثار المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وظهور ركود تضخمي، مع استمرار تقلبات الأسواق وحذر المستثمرين من المخاطر المحتملة على المدى القصير.