محافظ الغربية يتابع الحملات التموينية في أول أيام عيد الفطر

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية في أول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة على السلع المتداولة والتأكد من جودتها، حفاظًا على صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد خلال أيام العيد، والتصدي بكل حسم لأي محاولات غش أو تداول سلع غير صالحة، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويضمن سلامة المعروض من المنتجات الغذائية.

وفي هذا الإطار، نفذت مديرية التموين بالغربية، تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي، حملات مكثفة بالمحلة الكبرى وكفر الزيات، أسفرت عن ضبط 1340 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل أحد السوبر ماركت، إلى جانب ضبط طن وربع أعلاف غير مدون عليها بيانات، و480 كجم أعلاف منتهية الصلاحية، وطن مخللات بدون بيانات.

ضبط السلع الغذائية

كما تم بكفر الزيات ضبط نصف طن رنجة مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر ضد أحد الجزارين لحيازته لحوم مشتبه في صلاحيتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على استمرار الحملات التموينية بشكل مكثف خلال فترة العيد، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو استقرار الأسواق.