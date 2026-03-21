أنشطة رياضية وترفيهية للمتعافين من الإدمان بمراكز العزيمة

يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق خلال أيام عيد الفطر المبارك 2026، وذلك فى إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين، ممن تم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير فى العودة للإدمان.

كما يتم أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة، لا سيما خلال الأعياد والمناسبات، كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية، حيث تتضمن مراكز العزيمة ورش تدريب مهني وصالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم ومطعم ومسرح وقاعة موسيقى، وقاعة كمبيوتر".

على جانب آخر وفى نفس السياق، يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى رقم "16023" في العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك 2026، خاصة بعد إطلاق الصندوق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان “أنت قادر”، وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى العلاج بعد إطلاق الحملة.

كما شهد الإعلان تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي إطلاق مرحلة جديدة من حملة "أنت أقوى من المخدرات" تحت عنوان "أنت قادر.. مش ممكن أرضى إن عمرى يضيع واتفرج عليه.. وكأنه فيلم اتعرض ومليش ولا مشهد فيه.. مش هاقبل أسيب نفسى يوم مربوط فى وهم وخيال"، في إطار تنفيذ المكون الوقائي ضمن محاور الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان، والتي تم إطلاقها تحت رعاية رئيس الجمهورية وجار تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

كان الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أشار إلى حرص الصندوق على تنفيذ الأنشطة الترفيهية للمتعافين داخل مراكز العزيمة خلال فترة التأهيل، لا سيما خلال الأعياد والمناسبات، كذلك أيضا مشاركة المتعافين فى تصميم العديد من الأعمال داخل ورش التدريب ضمن برنامج العلاج بالعمل.

ولفت إلى استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان “16023” طوال أيام عيد الفطر المبارك 2026، حيث يتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا، وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، وأن خدمات الخط الساخن متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف.