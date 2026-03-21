مطلوب لتنفيذ أحكام.. عنصر إجرامى يدعى إقتحام الشرطة منزله بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن إدعاء القائم على النشر بقيام قوة أمنية تابعة لمركز شرطة البرلس بكفر الشيخ بإقتحام منزله ، دون وجه حق والإستيلاء على مبلغ مالى ومشغولات ذهبية منه.



وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 8/ الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة قامت قوة أمنية من مركز شرطة البرلس بالتوجه لمنزل القائم على النشر (عنصر إجرامى ، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "إتجار بالمواد المخدرة، هجرة غير شرعية ، سلاح نارى ، تعدى على أراضى الدولة" ومحكوم عليه بالحبس فى 5 قضايا بإجمالى مدد 5 سنوات و9 أشهر) لضبطه لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده ، وتبين عدم تواجده بمسكنه .. وبتاريخ 18/ الجارى أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب وعلل نشره لمقطع الفيديو المُشار إليه بمواقع التواصل الإجتماعى لغل يد الأجهزة الأمنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .